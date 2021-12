Medtem ko nas politika deli, nas dobrodelnost močno povezuje

Svetloba, toplota, radost, pričakovanje novega, boljšega leta. A kulise tega blišča so tudi okna, za kateremi ni svetlo. Tam se mize ne šibijo pod dobrotami, ampak nakopičenimi dolgovi, opomini, izvršbami.

Mamica samohranilka - 300 evrov najemnine, 255 evrov za ogrevanje - zasluži pa 800 evrov - kaj naj naredi? Strokovni delavci za stisko včasih izvedo šele od otroka, ki jim pove, da se ne more učiti, saj doma nimajo ogrevanja in ga preveč zebe. "Mrzla, vlažna stanovanja, omare, prazne oblačil in hrane. Res si ne moremo predstavljati, kako lahko ljudje živijo v takih okoljih," je povedala Anita Ogulin iz Verige dobrih ljudi.

Oče bolan, depresiven, za vratom izterjevalci ... s sinom bosta ostala brez štedilnika, saj je ta na dražbi. Zgodba, s kakršnimi se srečuje tudi ekipa Radia 1 v dobrodelnem maratonu. "Slovenija je lani naredila čudež. Zbrali smo milijon evrov. To je ogromno. In s tem smo lahko pomagali vsaj 2000 družinam. seveda si želimo, da bi bilo tega denarja še več," poudarja Jana Morelj.

S kolesarskimi turami po Sloveniji je sredstva zbiral še en radijec - Miha Deželak. Spomladi pa smo spremljali tudi Vida Čeplaka in dobrodelne licitacije športnih rekvizitov. "Za to me je navdušil Goran Dragić na svojem kampu."

December pa je čas, ko se okrepi prepričanje, da se moramo veseliti, se družiti, biti srečni. "Vsa ta pričakovanja okrepijo pritisk na ljudi in s tem stopnjujejo tesnobo, depresivnost, občutke osamljenosti pri ljudeh, ki že sicer niso v dobri koži," pravi psihologinja Špela Hvalec. Za zidovi anonimnosti pa pogosto ostanejo starostniki, vdove, saj marsikdaj ne zmorejo premagati stigme, da bi zaprosili za pomoč. Njim je namenjen Projekt VIDA. Nina Kozorog, zdravnica in voditeljica projekta, pravi, da bo 725 starostnikov lahko preskrbljenih za 12 mesecev v letu 2022.

Projekt Anina zvezdica, ki živi že 11. leto, je letos bogatejši za sledljivost donacij. "Altruizem je v bistvu zrel obrambni mehanizem. Dobrodelnost oziroma širše gledano pomoč zmeraj prinaša ugodje tistim, ki so je deležni, in tistim, ki jo nudijo," poudarja Hvalčeva.

Večina ljudi, ki se po pomoč obrne na ZPM in Verigo dobrih ljudi, je zaposlenih, ki zaradi minimalnih dohodkov in odsotnosti socialnih transferjev ne morejo preživeti iz meseca v mesec. "December je navrgel toliko stisk, doslej smo bili res navajeni vsega, takih stisk, kot sedaj, pa še nikoli. Ta čas je tisti, ko moramo vsi, ki zmoremo, poskrbeti tudi za tiste, ki ne zmorejo sami. Zelo sem hvaležna, da se vključujejo v to verigo dobrih ljudi, ker hočejo tej družbi nekaj dobrega," pa pravi Ogulinova.

V okviru Verige dobrih ljudi, pod medijskem okriljem naše hiše, je Slovenija z velikim srcem pomagala tudi malemu Krisu, ki danes lahko govori in hodi v vrtec. Enako zdravilo kot Kris v Ameriki je zdaj prejel tudi prvi deček v Sloveniji. In tako bo, ko odraste, svet na bolje lahko spreminjal tudi sam.