Dobrodošla sprememba, ki nam bo prihranila marsikateri obisk zdravnika

Papirnati bolniški listi oziroma potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, kakršne poznamo danes, bodo že kmalu šli v zgodovino. Nadomestili jih bodo elektronski - krajše eBOL. Delodajalec bo do njih dostopal preko portala eVEM (SPOT), kar bo precej poenostavilo in pospešilo postopke, so prepričani na ministrstvu za javno upravo, kjer so spremembo pripravili.

Papirnata izvedba se bo v večini primerov dokončno poslovila s 1. februarjem 2020, s tem mesecem pa se je začelo prehodno obdobje, ko bodo izvajalci zdravstvenih storitev postopno uvajali elektronsko rešitev, hkrati pa potrdila še vedno tudi tiskali.

S februarjem bodo torej morali delodajalci bolniške liste za svoje zaposlene obvezno prevzemati v elektronski obliki, zato jih na zdravstveni zavarovalnici (ZZZS) pozivajo, naj pravočasno prilagodijo svojo informacijsko opremo. Hkrati obljubljajo, da bodo predvidoma do novega leta za delodajalce pripravili informacijsko rešitev.

Na ZZZS so prepričani, da bo uvedba elektronskega bolniškega lista pomembno razbremenila družinske zdravnike. Pričakujejo namreč, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. V zdravniških vrstah so sicer do novosti skeptični, skrbi jih predvsem prekratko prehodno obdobje.

Nekaj izjem bo sicer ostalo. Obrazec o upravičeni zadržanosti z dela se bo še vedno tiskal za zaposlene pri fizičnih osebah in za zaposlene pri tujih organizacijah ter konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji, so pojasnili na ZZZS.