Zakaj izbrati Britansko mednarodno šolo v Ljubljani?

Poučevanje poteka po angleškem nacionalnem učnem načrtu, šolo obiskujejo otroci med 2. in 18. letom starosti. Poleg individualnega pristopa bo vaš otrok deležen pristne mednarodne izkušnje, saj šolo obiskujejo otroci iz več kot 40 različnih držav. Vsi učni predmeti, z izjemo tujih jezikov, se poučujejo v angleščini, naši učitelji so v veliki večini materni govorci angleščine, z bogatimi mednarodnimi izkušnjami.

Britanska mednarodna šola v Ljubljani ponuja tradicionalno britansko izobraževanje, ki temelji na individualnem pristopu k učenju, kar vsakemu otroku omogoča dosego njegovega polnega potenciala. Ustvarjamo pozitivno in varno okolje, v katerem je vsak obravnavan kot posameznik. Otroke spodbujamo, da so vsestranski, motivirani in skrbni posamezniki. Naše načelo je gojiti strast do učenja znotraj mednarodnega okolja.

PRISTNA MEDNARODNA IZKUŠNJA

Vrednost kulturne raznolikosti je neprecenljiva za razvoj bogate otrokove osebnosti in splošne razgledanosti. Pri nas se šolajo učenci iz več kot 40 držav, kar ustvarja raznoliko in mednarodno obarvano okolje, ki je polno spoštovanja in razumevanja. V tem spodbudnem, svetovljanskem okolju otrok spoznava nove ljudi in kulture. Glavni jezik na šoli je angleščina, uporabljajo jo tako učenci, kot osebje.

VRHUNSKA BRITANSKA IZOBRAZBA

Podjetje Orbital Education, del katerega je tudi naša šola, nam nudi strokovne izkušnje na področju britanskega izobraževanja, s čimer nam zagotavlja dostop do najboljših učiteljev, vodstva in učnega načrta. S podružnicami v Budimpešti, Dohi, Moskvi, Majorki, Quitu in Šanghaju imajo naši učenci obilico priložnosti za mednarodno povezovanje in skupno projektno delo, kar potrjuje, da smo resnično mednarodna šola.

MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA NA PRIZNANIH SVETOVNIH UNIVERZAH

Zavedamo se, da želite svojemu otroku zagotoviti najboljšo izobrazbo, zato na naši šoli sledimo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu za osnovno in srednjo šolo. Prizadevamo si zagotavljati učni načrt, ki naše učence spodbuja k doseganju najboljših IGCSE in A- Level rezultatov. Ponosni smo na naše nedavne izpitne rezultate, saj so naši učenci dosegli nadpovprečne rezultate v svetovnem merilu, zato se lahko vpišejo na najboljše univerze po svetu.