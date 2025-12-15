Dobrodošli. Nova spletna stran je narejena za vas

Skoraj osem let je bila 24ur.com v vsem poznani podobi naš vsakdanji spremljevalec. Še sami težko preštejemo vse članke, ki smo jih objavili od 1. marca 2018 v priljubljeni obliki. Hiter izračun nam pove, da smo v tem času na vaših zaslonih prikazali skoraj pol milijona člankov. Od septembra 2016, ko se doseg spletnih strani redno meri in javno objavlja, je minilo 111 mesecev, od tega je bila 105 mesecev spletna stran 24ur.com najbolj bran naslov v Sloveniji. Pri nas ocenjujemo, da ima dostop do spleta nekaj manj kot milijon in pol prebivalcev, na POP TV pa smo z našimi spletnimi stranmi samo v novembru dosegli več kot 1,3 milijona Slovencev. Od vseh mesečnih klikov na vse slovenske spletne strani jih skoraj eno tretjino naredite pri nas, dnevno pa nas obišče tudi več kot pol milijona Slovencev.

Jure Tepina, odgovorni urednik 24ur.com FOTO: Aljoša Kravanja

Kdo pripravlja spletno stran?

A to so le številke, suhoparne, vemo, včasih malo hvalisave. Veliko bolj smo ponosni na našo vsebino in na našo ekipo. Novinarsko, tehnično, organizacijsko, kreativno, pogumno, strastno in spoštljivo. Za vsemi temi številkami smo ljudje. Ljudje, ki smo si izbrali ne poklic, temveč način življenja in skrb za našo družbo. Čutimo odgovornost, da vam vsak dan prinašamo uporabne informacije, kontekst, ozadje in pojasnila dogajanja pri nas in v tujini. Prinašamo vam tudi šport, zabavo in presežek vsebin na vseh platformah. Si lahko predstavljate, koliko ljudi se vsak dan trudi pripraviti kakovostno vsebino, ki bo zabavna, privlačna in pomembna za vas? Več sto ljudi stoji za tem dobro naoljenim sistemom in pred vami je novo stičišče, nova spletna stran. Ekipa oblikovalcev, programerjev in novinarjev se je več mesecev trudila sestaviti to manjše darilo vsem obiskovalcem ob tridesetem rojstnem dnevu POP TV-ja.

Kje najdete vse novosti?

V novi preobleki vas pozdravlja kar nekaj sprememb. Na zaslonu lahko med drugim poiščete znak smeška, simbol, ki vam bo vklopil filter dobrih novic. Vemo, da vas je vedno več takšnih, ki vas vojne, nesreče, afere in črna kronika potrejo, odvračajo od spremljanja dogodkov okoli vas. S tem filtrom se boste lahko odločili, da vas zanimajo samo novice, ki vam ne bodo zagrenile dneva. Zraven smeška najdete tudi igralno konzolo. Tam vas čaka novost spletne strani, 24ur igre. Začeli bomo s križanko in dnevnim sudoku izzivom v treh različnih težavnostnih stopnjah. Igre bomo s časom še razvijali, dodajali in kmalu boste imeli še več ponudbe interaktivne zabave. Oba znaka na mobilnih telefonih in na aplikaciji (ne pozabite si jo posodobiti) najdete na spodnjem delu zaslona na desni strani ob treh črticah, spletnem Hamburgerju, ki vas potem zgoraj odpelje do dobrih novic, iger in ostalih funkcionalnosti, kot sta TV-spored in stanje na cestah.

Nova spletna stran FOTO: 24ur.com

Na glavni naslovnici boste opazili tudi okrogle slike z naslovom Videozgodbe. Poznate jih s priljubljenih družbenih omrežij, tako da naših kratkih video vsebin ne rabite več iskati samo na družbenih omrežjih, vse bodo tudi tukaj. Teh ne poganja algoritem, ki vas drži v vašem mehurčku, temveč so vsebine uredniško izbrane. Nad zgodbami tokrat na mobilnih napravah najdete po novem tudi vse naše manjše portale, ne pozabite potegniti po zaslonu v stran, tam jih najdete še več. Nižje smo vam pripravili še posebne video vsebine ob videoteki še v pokončnem formatu. Ko boste z naslovnice kliknili na članek, vas prav tako čaka kup novosti. Pod zgodbo lahko s premikajočo modro črto vidite, kje v besedilu ste in koliko imate še do konca. Ob strani pa vas pri nekoliko daljših člankih čaka seznam poglavij. Če želite takoj skočiti do dela, ki vas najbolj zanima, le kliknite nanj. Na izbranih, daljših in pomembnejših člankih pa vas bo pričakala tudi možnost poslušanja besedila. Za sintetično branje smo naredili klonirane domače glasove in tu vas bo čakalo kar nekaj presenečenj, saj se nismo zadovoljili zgolj z navadnim branjem generične umetne inteligence. Že zdaj imamo na naslovnici precej več vsebine, kmalu pa bomo razvili tudi del glavne naslovnice, ki bo namenjen in prilagojen profilom različnih bralcev.

24ur.com je stičišče naše medijske hiše