Dobrodošli v jezikovni šoli Panteon

V resnici za učenje tujega jezika nikoli ni prepozno. Takšnega mnenja so tudi v podjetju Panteon, kjer se ukvarjajo s poučevanjem jezikov. Ponujajo najrazličnejše storitve, ki so povezane z jeziki sveta. Vrata jezikovne šole so za vas odprta tudi na spletu. Na njihovi spletni strani se lahko na primer naročite na tečaj izbranega jezika.

Verjetno se tudi vi strinjate s to mislijo, obenem pa se zavedate, da v resnici nobenega od tujih jezikov ne znate tako dobro, da bi si z njim lahko na kakršen koli način pomagali. Menite, da ste za učenje tujega jezika prestari ali da nimate niti volje za to. Kljub temu pa vam vsaj osnovno poznavanje nekega jezika v življenje lahko prinese marsikaj koristnega.

Treningi jezika prilagojeni podjetju

Jezikovna šola Panteon je znana tudi po tem, da ponuja izjemno kakovostne jezikovne treninge za podjetja, in to po naročnikovi meri. Programi učenja so torej povsem lahko prilagojeni jeziku, ki ga vsakodnevno uporabljate v svojem podjetju. Posledično so nadvse uporabni pri vsakdanjem sporazumevanju s poslovnimi partnerji.

Osnovne teme, ki se obravnavajo na jezikovne treningu za podjetja, so predstavitve, vodenje timov in sestankov, pogajanje, mreženje, angleščina brez stresa ter podobno. Takšen tečaj vključuje tudi izvedbo spletne predstavitve. Slednje pa so precej drugačne v primerjavi s prezentacijami v živo. V tem primeru je bistven nastop pred kamero in rutinska uporaba elektronskih aplikacij. V tovrstnem jezikovnem treningu udeleženci lahko torej pridobijo ključne veščine za izvajanje uspešnih predstavitev.

Na jezikovni tečaj se splača prijaviti tudi v zrelem obdobju

Dejstvo je, da se je tujega jezika najpametneje učiti v zgodnjem obdobju, najbolje kar v otroštvu. Pri nas se večina otrok prične učiti vsaj enega tujega jezika že v vrtcu, in sicer v obliki iger. Kljub temu pa se na jezikovni tečaj splača prijaviti tudi v odrasli oziroma zreli dobi.

Na nekaterih področjih imajo starejši učenci celo večjo prednost pred mlajšimi. Slednje velja zlasti za učenje tujih jezikov v obliki pouka. Raziskave kažejo, da se torej starejši učenci in učenke tujih jezikov pri pouku učijo hitreje kot mladi. Tudi pri usvajanju besedišča starejši učenci mlajše prekašajo, ker mladostniki in odrasli lahko pri učenju besed ter konceptov posegajo po bolj obsežnih učnih izkušnjah. Res je tudi to, da starejši učenci razpolagajo z metalingvističnim zavedanjem. Slednji pa seveda zelo učinkovito podpira sam učni proces. V praksi torej to pomeni, da točno vedo, kako je jezik zgrajen, zato ga zmorejo analizirati pa tudi kreativno spreminjati.

Napake, ki jih ljudje najpogosteje delamo pri učenju tujih jezikov

Izkušeni strokovnjaki za poučevanje tujih jezikov v Panteonu vam na podlagi lastnih izkušenj vedo povedati, katere so najpogostejše napake, ki jih ljudje na sploh delamo pri usvajanju tujih jezikov. Če smo s takšnimi težavami dobro soočeni, je sam proces učenja jezika verjetno lažji.