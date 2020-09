Dobrodošli v Samsung galaktični svet

Samsung je pred dnevi razveselil svoje zveste uporabnike in sporočil, da je težko pričakovana serija Galaxy Note20 pametnih telefonov na voljo tudi pri pooblaščenih Samsung partnerjih v Sloveniji. Poleg superzmogljivih Galaxy Note20 in Galaxy Note20 Ultra pametnih telefonov, police prodajnih salonov sedaj osvetljujejo tudi preostale nove Galaxy naprave, ki se odlično dopolnjujejo z novo Galaxy Note serijo - Galaxy Tab S7 in S7+ tablični računalniki ter inovativne Galaxy Buds Live brezžične slušalke.

icon-expand Samsung Galaxy Note20 FOTO: Arhiv ponudnika

Nedavno predstavljena Galaxy Note20 in Galaxy Note20 Ultra pametna telefona nudita vse, kar uporabniki pričakujejo, želijo in ljubijo pri Note pametnih telefonih. Vključujeta namreč zmogljivosti, primerljive z namiznim računalnikom. Z novim, najzmogljivejšim S Pen pisalom na svetu, lahko pišete povsem naravno, z dotikom S Pen pisala pa se bodo vaše opombe pretvorile celo v besedilo, ki ga je mogoče kopirati in prilepiti.

icon-expand Samsung Galaxy Buds Live in Samsung Galaxy Watch3 FOTO: Arhiv ponudnika

A navdušenje nad začetkom prodaje najzmogljivejše serije Galaxy Note do sedaj je dobilo še dodatni pomen, saj je Samsung najavil, da bo na različnih lokacijah po Ljubljani od 27.8. do 3.9.2020 postregel z neverjetnim Galaxy doživetjem in vse obiskovalce popeljal v Samsung galaktični svet, kjer bosta kapitana galaksije neverjetni Samo Zavašnik in edinstveni Maksim Azarkevič.

icon-expand Samsung Galaxy Buds Live FOTO: Arhiv ponudnika

28. avgusta 2020 pred Halo A v BTC-ju vas bosta pričkala mojster igranja videoiger Samo Zavašnik in Samsung tovornjak, kjer si boste lahko v živo ogledali, kako serija Galaxy Note20 pametnih telefonov dviguje igranje iger na povsem nov nivo. Medtem ko bo Maksim Azarkevič aka Azram 1. septembra 2020 na različnih lokacijah v Ljubljani (pred Halo A v BTC-ju, pri križišču Gosposvetske ceste in Župančičeve; pri križišču Dunajske ceste in Vilharjeve ulice ter pri križišču Trga Osvobodilne fronte) skupaj z umetniki/ilustratorji pokazal, kaj vse lahko tako izvrsten umetnik ustvari z Galaxy Note pametnim telefonom in neverjetnim S Pen pisalom.

icon-expand Samsung Galaxy Note20 / 20 Ultra FOTO: Arhiv ponudnika