Dobrodošli v svet robotov

Družba BTC in DIH Slovenija sta kot pokrovitelja meseca Industrije 4.0 in robotike, skupaj s programskimi partnerji, pripravila številna robotska presenečenja, ki bodo na ogled v Digitalnem središču Slovenije. Ta v času predsedovanja Slovenije Svetu EU predstavlja osrednji gospodarski prostor razvoja in inovativnosti. Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi je nastalo v partnerstvu družbe BTC, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javne agencije in Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. V mesecu decembru pa se jim kot programska partnerja priključujeta še Institut Jožef Stefan in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

Poleg tematik preteklih mesecev (julij – Pametna mesta in skupnosti; avgust – Trajnostna družba in gospodarstvo; september – Umetna inteligenca; oktober – 5G in kibernetska varnost; november – Digitalizacija), ki so pomembne za prihodnji razvoj Slovenije, sta strateškega pomena tudi Industrija 4.0 in robotika. »Svet robotov in robotike poslovno okolje zaznamuje že danes, njihova uporabna vrednost in razvoj pa bosta občutno vplivala tudi na poslovanje v prihodnosti. Še več, roboti postajo naš sopotnik tudi v gospodinjstvih in širši družbeni okolici. Verjamemo, da je robotika področje, ki bo kreiralo nove poklice, nas učilo novih veščin in kot tako močno vplivalo na razvoj sveta v katerem bomo živeli. Tudi v družbi BTC kot razvojno naravnani družbi podpiramo in spodbujamo razvoj novih tehnologij, predvsem tistih, ki v ospredje postavljajo ljudi in izboljšujejo kakovost življenja,« je povedal mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.