Dobrodošli v svet zdravega blagostanja!

AGRA 2019 bo v Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta s svojo 57. ponovitvijo eden najpomembnejših mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v tem delu Evrope. Digitalizacijo v kmetijstvu in agroživilstvu, novosti, praktične nasvete ter pester program dogajanja ponuja 1850 razstavljavcev iz 32 držav na skupaj 71.800 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Dežela partnerica je avstrijska Štajerska. Kot veleva tradicija, bo druženje na Agri poslovno uspešno, strokovno in koristno, na več kot 150-ih dogodkih pa tudi družabno, veselo, prijateljsko, okusno in zabavno. Za vsakogar, ki prisega na okusno in zdravo hrano, pridelano s spoštovanjem do človeka in okolja.

AGRA 2019 Gornja Radgona Mednarodna sejemska razstava bo prikazala vrhunsko tehnologijo in tehniko za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo, živilstvo, ekološko pridelavo ter najboljše pridelke, vina in jedi. FOTO: Ob avstrijski Štajerski, se bodo predstavile Madžarska, Hrvaška, Severna Makedonija, Poljska, Bolgarija in Vietnam. Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, drobniceter razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij. Maneža bo vsak dan prostor zanimivega dogajanja in atraktivnih revij. V Vrtcu malih živali bodo otroci lahko pobliže spoznavali živali in jih tudi pobožali. FOTO: Z zanimivimi delavnicami, predavanji in nasveti bujni sejemski vrtovi. Osrednji sejemski vrtprikazuje več kot 300 rastlin za zdravo samooskrbo, prvič tudi riž. Na poligonu Zeleni dragulji naraveboste spoznali različne sorte konoplje, zdravilne, aromatične in medovite rastline, namakalne sisteme in energijske točke. Videli boste stare, nove pa tudi bodoče sorte slovenskega krompirja. Permakulturni center vabi s podkvastimi gredicami, s posebnimi rastlinami, ki so razen v kulinariki dobrodošle kot okras na vrtu, v kuhinji in na krožniku. Pri hiški iz slamnatih bal bodo dnevno predstavljali trajnostno ekološko gradnjo, permakulturo v poljedelstvu, sadjarstvu in v vrtnarstvu ter uporabo endokanaboidov v zdravstvu. Gozdno parkovninasad vabi z gozdno pedagogiko, Gozdom eksperimentov in strokovnim vodenjem. Robot Rovitis 4.0se bo vsakodnevno odpravil po sejmišču in prikazal svoje delo v vzorčnem nasadu. Zasaditev murve v vzorčnem nasadu opozarja na pozabljen pomen svilogojstva. FOTO: Slovenijo – Evropsko gastronomsko regijo 2021 bo napovedovala Agrina kuhinjaz dnevno svežo kulinariko iz izdelkov, nagrajenih na strokovnih ocenjevanjih kakovosti ter iz pridelkov sejemskih vrtov. Najpomembnejša slovenska živilska podjetjabodo ponujalavsakodnevne pokušnje in ugodne nakupe izdelkov. Vabijo Agrina tržnica, kulinarična in turistična ponudba Pomurja, Medeni in Vinski hram … AGRA 2019 Gornja Radgona Video razglednica Koledar in urnik lepih in koristnih doživetij Razstave živali in sejemski vrtovi Vstopnica in parkiranje za samo 6 evrov.

Prijazno vabljeni! http://www.sejem-agra.si/ Naročnik oglasa je Pomurski sejem.