Dočakali smo! Brezplačni oglasnik za vozila – Avtoklik

Kljub temu, da čas od zagona platforme štejemo še v dnevih, število oglaševalcev in obiskovalcev skokovito raste. Prvi uporabniki, tako kupci kot prodajalci, so že spoznali prednosti, ki jih prinaša Avtoklik.si .

Slovenski avtomobilski trg je bogatejši za sodobno spletno platformo, predstavniki mladega slovenskega start up-a pravijo, da je bil"njihov namen ponuditi boljšo rešitev na področju prodaje rabljenih vozil. V Sloveniji je bilo čutiti pomanjkanje na tem področju, saj so prodajalci rabljenih vozil v Sloveniji pripravljeni na uporabo sodobnih orodij, kot je npr. mobilna aplikacija", še dodajajo.

Enostavna uporaba in dostopnost platforme Avtoklik.si na vsakem koraku.

Kaj prinaša novost na slovenskem trgu?

Delovanje nove platforme smo kajpak preverili tudi sami in že ob prvem obisku naleteli na pregledno in očem privlačno spletno stran, a najpomembnejše prednosti, ki rešujejo ključne probleme spletnega oglaševanja, se pokažejo v nadaljevanju uporabe.

Prodajalci avtomobilov bodo kaj hitro naleteli na prednosti, kot so brezplačno oglaševanje ali enostaven vnos oglasa, iskalci oglasov pa na optimizirano filtriranje vozil in pregledno brskanje, vse to prilagojeno za uporabo na mobilnih napravah. Konec leta je napovedana tudi mobilna aplikacija, ki bo uporabo na “terenu” še dodatno olajšala.

Prodajalci se bodo razveselili tudi hitrega obnavljanja starih oglasov, lažjega in hitrejšega upravljanja z oglasi in podporo sodobnim medijem (HD fotografija, video itd.) ter napredne analitike, ki nudi neposreden vpogled v uspešnost posameznega oglasa.

Za nameček so kupcem na voljo tudi dodatna orodja za izbor priljubljenih oglasov , nastavitev alarma o novih oglasih, preprosto primerjanje vozil ter hitra oddaja ponudbe za vozilo, ki prek posebnega orodja za hitra sporočila pospeši komunikacijo s prodajalcem.