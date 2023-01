Dodatek k sodniškim plačam bo vlada uredila s posebnim zakonom

Na vprašanje poslanca SDS Dejana Kaloha , kakšna bo pravna podlaga za izplačilo tega dodatka, je ministrica Dominika Švarc Pipan odgovorila, da vlada trenutno že obravnava predlog zakona o začasnem dodatku pravosodnim funkcionarjem. Vanj bodo eksplicitno zapisali, da bo veljal do uveljavitve plačne reforme. Predlog je tudi že usklajen z ministrstvoma za javno upravo in za finance.

Premier Robert Golob je namreč na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje, do tedaj pa da bodo funkcionarji v pravosodnem sistemu, torej sodniki in tožilci, prejemali mesečni dodatek k plači v višini 600 evrov bruto.

To je potrdil tudi minister za finance Klemen Boštjančič, ki je povedal, da se je po burni razpravi tudi sam strinjal z izplačilom dodatka, a "s stisnjenimi zobmi". Na vprašanje poslanca SDS Andreja Hoivika, kdo je dal pobudo za izplačilo tega dodatka oziroma ali je "ideja zrasla na zelniku predsednika vlade", je odgovoril, da je pravosodna ministrica več mesecev opozarjala na problematiko plač funkcionarjev v sodstvu, razprava o tem pa je bila zelo obsežna in dolgotrajna. "Torej ni šlo za neko soliranje ministrice za pravosodje ali premierja," je poudaril.

Poslanec Kaloh je med drugim še opozoril, da je napoved o dodatku sodnikom povzročila "domino efekt" med ostalimi poklicnimi skupinami in vprašal, zakaj vlada ni počakala in področja plač sodnikov uredila v okviru sistemske zakonodaje. Ministrica Švarc Pipan je odgovorila, da te domino efekte opazujemo že vsaj desetletje, ko so številne poklicne skupine pridobivale določene pravice oziroma dosegle usklajevanje plač, s čimer se je rušil enotni plačni sistem.