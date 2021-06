Dodatek leta: Omejena edicija očal "mačje oči", ki so preplavila ulice

Letos najbolje prodajani modni detajl končno prihaja na slovenski trg. Je najnovejši v seriji modelov iz priljubljene kolekcije očal ter pooseblja vrhunsko kakovost in vrhunsko izdelavo.

Brez dobrih sončnih očal ne boš v trendu. So detajl, ki je v poletni sezoni vsekakor nenadomestljiv . V zadnjih letih se nosijo ne glede na letni čas. Poleg tega, da so atraktiven modni detajl, so izjemno uporabna tudi kot zaščita pred sončnimi žarki in nevarnim bleščanjem. Takšna sončna očala, ki se lepo in uporabno kombinirajo, so sončna očala Zonnebril, ki nosijo naziv dodatka leta.

icon-expand Očala Zonnebril. FOTO: Arhiv ponudnika

Oživljajo stare trende Očala Zonnebril so resnično dodatek, ki ga moraš imeti v svoji zbirki, o tem ni dvoma. Lahko rečemo, da v modo vračajo mačji dizajn, ki so ga svoj čas izpodrinila očala z ozkimi in tankimi okvirji. Dajo glamurozno noto celo casual kombinacijam, zato je z njimi vsaka dama videti ženstveno in elegantno. To je tudi eden od razlogov, zakaj znane dame brez njih ne morejo v javnost. Kako velik trend so, govori tudi podatek, da so jih pograbili v velikem številu izvodov in so množično preplavila ulice vodilnih modnih prestolnic. A treba je poudariti, da jih poleg lepega videza odlikujeta tudi izjemna trdnost in kakovost okvirja, ki ga ni mogoče tako zlahka zlomiti. To bo zagotovo razveselilo malo bolj nerodne, pri katerih nič ne more trajati dolgo.

icon-expand Očala Zonnebril. FOTO: Arhiv ponudnika

Učinkovita zaščita pred soncem in škodljivim sevanjem Zatemnjena stekla sončnih očal Zonnebril resnično pomagajo pri zaščiti oči pred sončnim sevanjem. So idealen sopotnik za vse voznice, saj zmanjšujejo nevarno bleščanje, zato ti ne bo več treba napenjati oči ali mežikati, ko v obraz posije sonce. Zaradi oversize okvirja ščitijo tudi velik del kože okoli oči, ki je še posebej občutljiva na zunanje vplive, zlasti na močno sonce.

icon-expand Očala Zonnebril. FOTO: Arhiv ponudnika

Zadovoljne uporabnice navdušenja ne skrivajo "Prispela so in so čudovita! Nisem bila prepričana, kako bodo videti na meni, zato sem bila prijetno presenečena, ko sem se pogledala v ogledalo." - Nina "Z razmerjem med kakovostjo in ceno sem zadovoljna, saj so očala lepša od nekaterih, za katera sem plačala do 10-krat več." - Anita

icon-expand Očala Zonnebril. FOTO: Arhiv ponudnika

Kje dobiti očala Zonnebril? V lokalnih trgovinah ne najdeš trendovskih očal z osupljivim mačjim dizajnom. Najdeš jih le na uradni spletni strani trgovine FlamingoShop, ki je vsem bralcem portala 24ur.com zagotovila 50-% popust. Če do zdaj še nisi slišala za trgovino FlamingoShop, je to prava priložnost. To je razmeroma mlada znamka, vendar znamka z vizijo. Pod vodstvom skupine kreativcev želi revolucionirati online nakupovanje ter ga narediti zabavno in dostopno vsem. To je trgovina, v kateri so stranke vedno na prvem mestu, in dokaz, da dober glas seže v deveto vas. Hitro si je pridobila sloves trgovine, ki ji lahko zaupaš, saj s svojim varnim in zanesljivim poslovanjem nenehno beleži porast novih strank. Poleg tega statistika kaže, da se vrne kar 93 % kupcev, kar je zadosten dokaz povezanosti znamke FlamingoShop s kupci.

icon-expand Očala Zonnebril. FOTO: Arhiv ponudnika