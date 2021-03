Starši bodo prejeli solidarnostni dodatek za novorojence, lani rojenih 18.363 otrok

V sedmem protikoronskem paketu je določen tudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojence. Eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je bil rojen od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo tako prejel dodatek v višini 500 evrov. Posebne vloge za to ni treba vlagati, saj bo izplačilo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, je zapisano na vladni spletni strani.

Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona, bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

Enkratni solidarnostni dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

V Sloveniji se je lani rodilo 18.363 otrok, kažejo začasni podatki Statističnega urada. To je sicer manj kot v letih pred tem - leta 2018 se je rodilo 19.585 otrok, naslednje leto pa 19.328. Prav tako začasni podatki Sursa kažejo, da je bilo januarja letos rojenih 1498 otrok.

Tudi na Hrvaškem je bilo lani rojenih manj otrok kot leto prej. V rojstne matične knjige je bilo lani vpisanih 36.257 novorojenih otrok, kar je 296 manj kot v letu 2019. Lani je bilo rojenih 18.602 dečkov in 17.655 deklic. Najpogostejše ime za deklice je bilo Mia, sledijo Lucija, Sara, Ema in Nika. Za fantke je prvi izbor Luka, za njim pa David, Jakov, Ivan in Petar.