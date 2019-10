Dodatek za delovno aktivnost vendarle čez prvo parlamentarno sito?

Na ministrstvu ugotavljajo, da število upravičencev do denarne socialne pomoči zadnja leta "skokovito narašča", in to kljub zelo ugodni gospodarski klimi in pomanjkanju delovne sile na trgu. "V času gospodarske krize leta 2012 je bilo do denarne socialne pomoči upravičenih 65.000 oseb, danes pa 91.100," je dejala.