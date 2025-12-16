Naslovnica
Dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen

Ljubljana, 16. 12. 2025 12.56 pred 34 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Pomoč starejšim

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili.

Omenjene bodo o tem obvestili preko komentarja na obvestilu o nakazilu ob izplačilu prejemkov za december. Zpiz je sicer začasno ustavil 11.076 dodatkov za pomoč in postrežbo, so navedli za STA.

Postopek prevedbe stanovalcev v domovih v sistem dolgotrajne oskrbe je sicer določen v zakonu o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo (CSD) in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, so zapisali v sporočilu za javnost. CSD Ljubljana, ki je edina vstopna točka za postopke te prevedbe, je Zpizu že posredoval podatke o tistih, ki so do 30. novembra podali soglasje za prevedbo in ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo te prevedbe.

Pomoč starejšim
Pomoč starejšim
FOTO: Thinkstock

Zakon določa, da CSD Ljubljana odločbo o prenehanju pravice do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi prehoda v sistem dolgotrajne oskrbe izda do 31. decembra 2026.

Na Zpizu so za STA pojasnili, da je bil dodatek za pomoč in postrežbo decembra izplačan 24.254 upravičencem v znesku skoraj 5,77 milijona evrov, novembra pa 35.385 upravičencem v znesku skoraj 8,6 milijona evrov.

Tisti stanovalci v domovih, ki so oddali soglasje k prevedbi, morajo do konca decembra podpisati še osebni načrt. Šele potem bodo res vključeni v novo ureditev dolgotrajne oskrbe od 1. decembra.

Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek na seji DZ poudaril, da bodo položnice za december za približno 20.000 starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po izračunu ministrstva za solidarno prihodnost nižje za znesek v višini od 200 do 800 evrov mesečno. Položnice za december bodo stanovalci domov po njegovih besedah prejeli do sredine januarja.

Vsa prizadevanja na področju izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji so po njegovem zagotovilu usmerjena v to, da bodo stanovalci v domovih s položnicami, ki jih bodo prejeli januarja, plačali le še za nastanitev. Naslednji koraki v dolgotrajni oskrbi v instituciji pa bodo namenjeni tistim, ki bodo šele prišli v sistem.

dodatek postrežba dolgotrajna oskrba

Omejitev obiskov v UKC Maribor

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr nekdo
16. 12. 2025 13.39
sosed več kot en mesec ni zmožen sam skbeti za sebe. Vključen rdeči križ , center za socialno delo. Občina. Žalostno, da če ne bi imel sosedov bi ležal v d... V domu ni prostora v neovalni bolnišnici tud ne pride. Otrok nima. Žalostno kako nekateri trpijo. Glede kako je padel v depresijo dvakrat ni za rečt, da se bo pokončal. Potem pa naj maljevec reče, da je dolgotrajna oskrba super. Za koga? tistim 20.000. ljudjem k je bilo že postlano v domu je to ok. Kaj pa vsi drugi ki nimajo možnost v dom? Pa teh je več kot 20.000. Žalostno nič drugega. in nič niso rešil.
Odgovori
0 0
Julijann
16. 12. 2025 13.29
Maljevac je pa tako že " skuril" pobrana sredstva za dolgotrajno oskrbo.
Odgovori
+1
1 0
kita 1111
16. 12. 2025 13.26
Ali je že zmankalo denarja
Odgovori
+1
1 0
Verus
16. 12. 2025 13.20
:) smejim se sistemu in vladi RS, ne ljudem, ki potrebujejo pomoč. V Sloveniji se revščina in bremena skriva od oči javnosti, socialne skoraj da več ni, ker se zlorablja dejstvo, da se ljudje ne bodo javno izpostavili, da prosijo pomoč, davki in bremena pa obremenjujejo podjetja do onemoglosti. Sploh se ne zavedate v kakšnem stanju je slovensko gospodarstvo. Prosti pad.
Odgovori
+2
2 0
mali.mato
16. 12. 2025 13.19
Še en uspeh Golobovih.
Odgovori
+1
1 0
