Ne manj, ampak več transferjev za družine, dobre novice tudi za upokojence

Potem ko je pred dnevi v javnosti završala informacija, da naj bi predlog proračuna predvidel reze pri številnih socialnih transferjih, med drugim naj bi ukinili dodatek za velike družine, se je danes izkazalo, da je vladna ladja zaplula v nasprotno smer.

Varčevalni ukrepi na področju družinske politike in socialnih transferjev so odpravljeni, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Ne le, da dodatek za velike družine ostaja, po novem tudi ne bo več vezan na cenzus, kar pomeni, da ga bo prejemalo 4000 upravičencev več kot doslej.

Prav tako po šestih letih porodniško nadomestilo ne bo več 90-odstotno, ampak 100-odstotno.

Otroške dodatke pa bodo še naprej prejemali tudi tisti, ki so v sedmem ali osmem dohodkovnem razredu.

Kakšen bo "upokojenski regres"?

V zakonu o izvrševanju proračuna, ki ga je vlada danes sprejela soglasno, je določen tudi letni dodatek za upokojence. Ta bo v razponu od 127 do 437 evrov razdeljen na pet razredov, odvisno od višine pokojnine, skupaj pa bodo za to namenili 140 milijonov evrov.

Višina pokojnine Letni dodatek do 470 evrov 437 evrov od 470 do 570 evrov 297 evrov od 570 do 670 evrov 237 evrov od 670 do 810 evrov 187 evrov več kot 810 evrov 127 evrov

Prav to je bila tudi tema, ki je tako sprla koalicijo, da je premier Marjan Šarec Alenki Bratušek postavil ultimat.

"Denarja ni na pretek"

Vlada z novelo zakona o izvrševanju proračuna odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država. Gre za tehnični dokument, ki omogoča izvrševanje proračuna, vlado pa čaka še priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2019. "Tega bomo obravnavali naslednje leto, a pogovori se bodo začeli že zdaj," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Marjan Šarec.

Ob tem je opozoril, da denarja ni na pretek. "Moje osebno mnenje je, da je dobro, da ljudem omogočimo človeka vredno življenje, a ministrstva se bodo morala potruditi in pripraviti tudi določene strukturne ukrepe," je dejal.

Vsi člani vlade se morajo zavzemati za vse družbene skupine, je nadaljeval Šarec in s tem spomnil na nesoglasja med DeSUS in SAB glede sredstev, ki bodo v skladu z novelo zakona o izvrševanju proračuna prihodnje leto namenjena upokojencem. "Trditi, da se samo ena stranka zavzema za upokojence, druge pa ne, je pretirano," je bil kritičen.

"Izjave ministrov o drugem tiru niso primerne, dokler se z njimi ne seznani vlada"

Šarec je o drugem tiru spregovoril po današnji seji vlade, potem ko se je v preteklih dneh infrastrukturni projekt znova znašel v ospredju političnega dogajanja.

Potem ko je v soboto premier Madžarske Viktor Orban dejal, da načrt o sodelovanju vzhodne slovenske sosede pri drugem tiru ne bo uresničen, je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek dejala, da je nameravala vladi predlagati, naj Slovenija drugi tir zgradi sama, a je pred tem še čakala na nekatere izračune. Nekaj dni pozneje je Bratuškova izjavila, da že kakšen mesec ve, da bi bil projekt brez sodelovanja Madžarske cenejši.

V torek je nato madžarski zunanji minister na uradnem obisku v Sloveniji Peter Szijjarto možnost sodelovanja držav pri drugem tiru pustil odprto, ob tem pa dejal, da izjave infrastrukturne ministrice niso spodbudne. "Moj dobri prijatelj Miro Cerar me je obvestil, da izjav vaše infrastrukturne ministrice ne bi smeli razumeti kot odločitev slovenske vlade," je dejal Szijjarto.

Šarec je bil danes jasen in ministrom dejal, da so izjave, zlasti take, ki lahko koga vznemirijo, neprimerne."Navada je, in tisti, ki so prej vodili vlado, bi morali to vedeti, da zunanjo politiko usmerjata minister za zunanje zadeve in predsednik vlade," je poudaril.

Izpostavil je še, da bi bilo prav, da se najprej z vsemi minusi in plusi projekta seznani vlada, nato pa to javnosti "skomunicirata" zunanji minister ali premier,"zlasti ko gre za občutljive in partnerske odnose, ki se tičejo gospodarstva".

"Ne glede na to, ali se bo drugi tir na koncu gradil s pomočjo sosednje države, ali katere druge države, ali pa ga bomo zgradili sami. To ne prejudicira te odločitve, želim samo jasno povedati, da izjave posameznih ministrov v tako občutljivih temah niso primerne, dokler se z njimi ne seznani vlada," je ponovil.

Bertoncelj ostaja pri načrtu za davek na nepremičnine z letom 2020

Predlog nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin bo šel najprej v dvomesečno strokovno in medresorsko usklajevanje, nato bo sledila prav tako dvomesečna javna razprava. Tako bi bil lahko predlog novega davka v DZ maja prihodnje leto, zakon pa uveljavljen z letom 2020, je danes povedal finančni minister Andrej Bertoncelj.

"Zakon potrebujemo. Polovica občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je neustavnih," je na novinarski konferenci po seji vlade v Ljubljani povedal Bertoncelj.

Poleg ureditve sedaj neustreznega sistema – novi davek na nepremičnine naj bi nadomestil sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dajatev za uporabo gozdnih cest in davek na premoženje – je usmeritev ministrstva, da se z novim zakonom breme za prebivalstvo, gledano v celoti, ne bo povečalo. Ker so v sistemu anomalije, bodo za določene prebivalce na določenih območjih sicer možne spremembe, je dodal. Glede gospodarstva pa pričakujejo, ker bodo ureditvi sedanje stanje z velikimi razlikami,"rahle pozitivne učinke".

Minister je dejal, da bodo pri pripravi zakona temeljiti, ker si ne želijo, da bi bil zakon ponovno obravnavan na sodiščih in ustavnem sodišču.

Najprej bodo dali možnost stroki v okviru strokovnega sveta, da se opredeli do izhodišč. Gotovo je, da bodo prihodki iz naslova tega davka prihodki občin, vse ostale podlage – npr. glede stopenj in morebitnih izjem - pa bodo plod razprav na strokovnem svetu.

To strokovno in tudi politično usklajevanje, "če bomo to lahko peljali in če bo politična volja", naj bi trajalo približno dva meseca, nato je predvidena široka javna razprava, ki bo predvidoma trajala prav tako dva meseca.

In med javno razpravo bo priložnost za vse pripombe in predloge, je dejal minister in spomnil na odzive po nedavni javni predstavitev izhodišč za novi davek:"Nastal je vihar v kozarcu vode." Povedal je, da ima trenutno na mizi veliko predlogov in mnenj, največ glede izjem oz. oprostitev.

Izhodišča je predstavila takratna državna sekretarka na ministrstvu Mateja Vraničar Erman, ki je bila kmalu zatem razrešena. Premier Marjan Šarec je danes po seji vlade dejal, da je Vraničar Ermanova"zakon lansirala v javnost, ne da bi to vedel finančni minister ne da bi za to vedel jaz".

Po javni razpravi bi lahko bil predlog zakona v DZ maja prihodnje leto, je dejal minister in dodal, da če bodo ujeli ta rok, bi lahko zakon začel veljati s 1. januarjem 2020.