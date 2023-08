Dodaten rok: prizadeta podjetja lahko škodo prijavijo do 20. septembra

Kot so pojasnili na ministrstvu, želijo s tem omogočiti čim večjemu številu prizadetih podjetij, da prijavijo ocene škode v gospodarstvu in s tem pridobijo možnost do delnega povračila škode tudi iz državnih sredstev. S tem želijo prispevati k čim hitrejši odpravi posledic poplav in ponovnemu zagonu dejavnosti v prizadetih podjetjih v Sloveniji.

Prizadeta podjetja v poplavah lahko pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijavijo oceno škode na strojih in opremi, škode, nastale zaradi uničenja zalog, in škode zaradi izpada prihodkov.



Tisti, ki bodo to storili do 1. septembra, bodo upravičeni tudi do predplačila. Če prizadeto podjetje ne uspe predložiti obrazca za oceno škode do 1. septembra 2023, lahko obrazec za oceno škode posreduje najkasneje do 20. septembra 2023, vendar v tem primeru ni upravičeno do izplačila predplačila.



Škodo, nastalo na poslovnih stavbah, morajo podjetja oddati pri svoji občini.