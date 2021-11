Covidni dodatki v javnem sektorju: rekorder v letu in pol prejel več kot 81 tisoč evrov

Vse od začetka epidemije marca lani je javni sektor lahko računal na kar devet različnih dodatkov, a jih je bila večina začetek poletja ukinjena. Še vedno pa se izplačujejo trije: dodatek zaradi začasne prerazporeditve k drugemu izvajalcu, ta znaša 20 odstotkov urne postavke osnovne plače, drugi je dodatek za neposredno delo s covidnimi pacienti, tu dobijo dodatnih 30 odstotkov, in tretjič, dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, prislužijo si lahko dodatno petino plače.

Tudi zato so zdravniki in zobozdravniki od marca lani do julija letos dobili slabih 117 milijonov, medicinske sestre in babice skoraj 148 milijonov, učitelji več kot 63 milijonov, sledijo zdravstveni delavci in strokovni sodelavci v zdravstvenem varstvu, približno 10 milijonov manj pa so dobili tudi vzgojitelji v vrtcih.

Med visokimi številkami so še ostali strokovno tehnični delavci, 55 milijonov, le nekaj manj so dobili policisti, vojaki pa slabih 24 milijonov.

In še rekorderji pri tovrstnih prejemkih: kar 19 ljudi je v slabem letu in pol dobilo več kot 50 tisočakov, daleč največ zdravnik v UKC Ljubljana, ki je tudi predavatelj na Medicinski fakulteti, prejel je več kot 81 tisočakov. Na drugem mestu je z 68 tisoč evri zdravnik z Golnika, tretji je mariborski zdravnik, ki dela v zdravstvenem domu, kliničnem centru in na univerzi.