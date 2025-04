Dodatki za vrhunske umetnike: kaj drži in kaj ne?

V koaliciji očitno računajo, da pobudnikom referenduma ne bo uspelo izpolniti dveh pogojev zavrnitvenega kvoruma. Čeprav je bil doslej dosežen le dvakrat, konec grafike so v SDS optimistični.

"Absolutno sem prepričan, da v državi, kjer imamo več kot 300 tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, bodo to ljudje spoznali in glasovali proti aroganci Golobove vlade," pravi poslanec SDS Andrej Hoivik.

Dodatki za kulturnike pa niso nobena novost. Vsaka vlada se lahko še po jugoslovanskem zakonu in po politični volji odloči, komu jih bo podelila. Zadnja Janševa vlada je denimo nagradila sedem kulturnikov, Golobova do danes osem. Kulturna ministrica Asta Vrečko ponavlja argument, da novela ne uvaja novih stroškov. "Uvaja pa seveda zgolj transparentne, pravične in enakopravne kriterije za podeljevanje pravice dodatka tistim upokojenim umetnikom in umetnicam, ki so s svojim odličnim delom dosegli izjemne dosežke."

100- ali 50- odstotni dodatki bodo romali v roke umetnikov glede na njihove dosežke, pretežno gre za nagrajence za življenjsko delo.

"Vsi ti bodo upravičeni vsako leto do te izjemne pokojnine, do teh izjemnih dodatkov in vsi za nazaj, in teh je več kot 200. In izračunajte si, kaj to pomeni. Ne govorimo o 40 do 60 tisoč evrih, oprostite," pravi Zvonko Černač (SDS).

Jonas Žnidaršič, poslanec SD, pa pravi, da gre v prvem letu za ocenjeno finančno posledico v višini 180 tisoč evrov, "kar je sorazmerno in nikakor ne ogroža stabilnosti javnih financ".

Avtomatizma sicer ni, vsak upravičenec mora za dodatek zaprositi. Če bi Prešernovemu nagrajencu za življenjsko delo lani pripadala pokojnina v višini 1200 evrov, bi dobil še 1855 evrov dodatka. Če bi bil nagrajenec Prešernovega sklada ali odlikovanja Republike Slovenije, in bi ob tem prejel še kako drugo visoko nagrado, bi prejel dodatnih slabih 930 evrov.

Trenutno se po stari zakonodajni izplačuje 121 izjemnih pokojnin. Kar 55 jih je kot dodatek k družinski ali vdovski. Te dodatke novi zakon ukinja.