Dodatna oprema, ki jo uporabljajo v vrhunski kozmetiki: Profesionalni komplet za manikuro, pedikuro in nego obraza v vašem domu

Tudi če se nohti cepijo, mislite, da so šibki in jim ni pomoči, verjetno morate le upoštevati nekaj preprostih pravil in si nabaviti dober pribor.

icon-expand Nailox FOTO: Arhiv ponudnika

Leta 2020 smo spoznali, kako pomembno je vedeti sam sebi narediti manikuro in pedikuro, in mnogi, ki so se to naučili pravilno, ne plačujejo več dragih tretmajev. Lepo oblikovani nohti, brez obnohtne kožice, odmrle kožice, izboklin in razpok bodo pokazali, da ste oseba, ki skrbi zase in osvaja s prefinjenostjo, četudi niso dolgi in lakirani.

Oblikovanje nohtov na rokah in nogah ter imeti mehke in negovane pete res ni težko, upoštevati morate le nekaj pravil. Drug pomemben element je dober in kvaliteten set za nego nohtov, brez katerega ni dobrih rezultatov. Našli smo ugoden, a resnično kvaliteten set Nailox, ki ima vse, kar potrebujete za manikuro in pedikuro doma. Naučite se, kdaj uporabljati škarje, kdaj ščipalko, kako piliti nohte in odstraniti razpoke na petah in uživali boste v ritualih domače manikure in pedikure.

Kako urediti nohte, ne da bi jih uničili? V Nailox setu so na voljo tri ščipalke za krajšanje nohtov, od katerih je ena za nohte, ki imajo tendenco vraščanja. Z njimi ali s škarjicami skrajšajte nohte, ne pilite, kot mnogi svetujejo. S kakovostno pilico iz seta boste enostavno oblikovali nohte. Pilite z rahlim pritiskom v eno smer. Če močno pilite levo in desno, uničite strukturo nohta in ta se bo cepil. S potiskalnikom mrtve kožice na nohtih jo potisnite proti korenu nohta in jo odstranite s širokimi škarjicami iz seta. Ne pozabite: tanko kožico na nohtu lahko potisnete, tiste okoli nohta pa ne. Če je zelo izrazita, jo skrajšajte s škarjicami. V setu so trije različni noži za pedikuro, ki nežno odstranjujejo trde dele kože na vseh delih pete in prstov. Nohti na nogah se režejo pod kotom navzdol, da se ne bi cepili. Ne smejo se preveč skrajšati, najbolje pa je, da uporabite zaobljeno ščipalko iz Nailox seta.

Poleg pomembnosti kakovostnega seta za nego nohtov je pomembno vedeti, kako ga uporabljati in kako ravnati z nohti. Bodite pozorni na te podrobnosti: - Ne pilite mokrih nohtov, dobro jih posušite - Ne odstranjujte suhe kožice, pred manikuro in pedikuro roke in noge dobro namočite - Ne zaokrožujte nohtov na nogah, obstaja možnost, da se vrastejo - Kožice ne odstranjujte pregloboko - Ne uporabljajte star in top pribor 5 razlogov, zakaj je Nailox najboljši set za nego nohtov Ko enkrat kupite Nailox set, vam bo služil leta in vam ne bo treba kupiti nobenih dodatkov. Poleg več vrst ščipalk in škarjic, različnih nožev za pedikuro, potiskalcev kožice, paličic za čiščenje nohtov boste našli tudi dodatke za nego obraza, kot sta pinceta in igla za odstranjevanje mozoljev.

