Dodatne podražitve napovedali tudi gostinci

Pripraviti se moramo na val mnogo višjih odkupnih cen pšenice, kar se lahko pozna v ceni moke in pekovskih izdelkov, svarijo ekonomisti. "Kavica je 2,5 evra, pa plačaj, če hočeš kavico. Če nočeš kavice, pa bodi doma," opažajo potrošniki.

V zadnjem letu so se cene samo v gostinstvu povprečno dvignile za 15 do 20 odstotkov. Cene prilagajajo trenutni rasti stroškov, težava je tudi pomanjkanje kadra. A kot pravijo gostinci, nekateri stroški so zdaj enostavno tako enormni, da bodo morali cene znova povišati. "Pričakujemo, da se bodo cene še višale oziroma korigirale, do jeseni bomo videli, kako bo z energenti, če bodo tako visoke cene še naprej, jih bo najbrž jeseni korekcija še dvignila," svari predsednik sekcije za gostinstvo in turizem OZS Blaž Cvar.

"Fokus naj bo na oskrbi socialno ogroženih"

"Slovenija sodi med države, kjer je bilo podražitev manj, kot je povprečje, nekoliko manj. Vendar so te podražitve eksterne narave, uvožene preko surovin, energentov, kar se odrazi v maloprodajnih cenah," pojasnjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar.

A vlada ima na mizi že ukrepe za pomoč kmetom in za premagovanje prehranske draginje. Kmetom bi sofinancirali gorivo in pripomočke, za potrošnike pa pripravljajo analizo košarice petnajstih izdelkov, ki bo ljudem kazala, kje so cene nizke in kateri trgovec ima marže astronomske.

A vlada bi morala najprej poskrbeti za socialno ogrožene družine, ki si ne morejo privoščiti niti nakupa hrane, je prepričan Kuhar. "To naj bo fokus, ne pa košarice, primerjanje med trgovci. To lahko dela nevladna organizacija, vlada naj se ukvarja z izvršnimi ukrepi, to so ukrepi na področju socialne politike in recimo podpore za višje stroške proizvodnje kmetijskih surovin," meni Kuhar.

Kdaj bodo torej novi ukrepi stopili v veljavo? Vladna delovna skupina bo imela na mizi ukrepe o premagovanju prehranske draginje v ponedeljek.