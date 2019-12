Dodatni dan dopusta za starše prvošolcev

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je na seji izpostavil, da je predlog na matičnem odboru prejel soglasno podporo in izrazil upanje, da bo takšen tudi izid glasovanja v državnem zboru. Kot je dodal v imenu predlagatelja, so si zaposleni v javnem sektorju že pridobili pravico do spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan, zaposleni v zasebnem sektorju pa je še nimajo, s čimer so ti starši in posledično njihovi otroci postavljeni v neenak položaj.

Poslanske skupine so se strinjale, da je neenakost treba odpraviti in so predlogu napovedale podporo. Kot je dejala Karla Urh(LMŠ), je prvi šolski dan prelomnica tako za otroka kot starša, predvsem za otroka, ki bo spoznal novo okolje, nove prijatelje, hkrati ga čaka prvo srečanje z obveznostmi. Po njeni oceni gre tudi za stresno izkušnjo, ki jo lahko ublaži spremstvo staršev – ne glede na to, kje so ti zaposleni.

Tudi poslanca Vojko Starovič (SAB) in Karmen Furman (SDS) sta se strinjala, da gre za izjemen dan za vsakega otroka in starša. Za to diskriminacijo med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju ni nobenega opravičljivega razloga, je poudarila Furmanova.

Da predlog zaposluje načelo enakopravne obravnave delavcev, je izpostavil tudi Aleksander Reberšek (NSi). V stranki so naklonjeni rešitvi, ki bo omogočila lažjo uskladitev družinskih in službenih obveznosti, je dejal, ob tem pa izrazil obžalovanje, da predlog ni bil usklajen na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS).

Mojca Žnidarič (SMC) je dejala, da stranka predlogu ne nasprotuje, je pa tudi sama izpostavila "očitno pešanje socialnega dialoga". Kot je dejala, so v SMC opozarjali, da se vzpostavlja nevaren precendens, da se takšna stvar sprejema brez soglasja socialnega partnerstva.

ESS namreč prejšnji teden ni dosegel soglasja o predlogu novele zakona. Delodajalci so menili, da spremembe niso potrebne, saj med drugim zakon že določa en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let.

Podporo predlogu Levice so napovedali tudi v SNS, kjer po besedah Dušana Šiška podpirajo predloge, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. "Predlagana sprememba je dobra oz. zelo dobra," je ocenil.

Marko Koprivc (SD) je menil, da šole celo pričakujejo, da prvošolce v šolo prvi dan pospremijo starši, ob tem pa napovedal, da bo stranka spremembe, ki bodo odpravile diskriminacijo med starši, podprla.Jurij Lep (DeSUS) je ocenil, da je soglasna podpora pomemben kazalec napredne družbe, ki vsem zagotavlja enake pravice.

O predlogu Levice bo DZ glasoval v sredo.