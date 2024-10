Dodatni termini za izplačilo otroškega dodatka in državne štipendije

V oktobru je dodatni termin danes. V novembru je dodatni termin za izplačilo dodatka 29. november, za izplačilo državne štipendije pa 22. november.

Dodatni termin za izplačilo državne štipendije v decembru bo 24. decembra, za izplačilo v oktobru pa je bil že 24. oktobra. Gre za dodatne obdelave poleg rednih, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Redni termin za izplačilo državne štipendije je sicer 10. dan v mesecu, za izplačilo otroških dodatkov pa zakon določa, da morajo biti nakazani najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Za izplačilo mora biti predhodno pravočasno izdana odločba.

Upravičencem, ki jim odločbe zaradi povečanega pripada zadev niso bile izdane do redne obdelave, zaradi dodatnih terminov ne bo treba čakati na izplačilo do redne obdelave, ampak bodo prejemek dobili prej, so poudarili na ministrstvu. Ob tem so pojasnili, da za dodatne termine, ki predstavljajo tehnično izvedbo, ni potreben dodaten predpis.

Meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije od 1. marca povprečno mesečno znaša 1269,24 evra na osebo. Najvišji otroški dodatek mesečno znaša 169,36 evra, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa 269,74 evra.