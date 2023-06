Starši na odvzeme krvi v Mežiški dolini pripeljali manj otrok

"Upamo, da bodo priložnost izkoristili in pridobili informacijo o obremenjenosti lastnih otrok ter v primeru potrebe ustrezno ukrepali. Mi se bomo potrudili, da jim pri tem čim bolj pomagamo," so navedli pri NIJZ.

Tudi zaradi tega so staršem ponudili dodatno možnost odvzema krvi. V laboratorijskih prostorih v Črni na Koroškem bodo dodatno odvzemali kri ta torek med 14. in 17. uro, v Mežici pa v četrtek med 14. in 17. uro. Prav tako lahko starši otroke pripeljejo v laboratorij na Ravnah ta teden vsak dan od danes do petka med 6.30 in 12.30.

Vabila na odvzeme krvi poslali na naslove skoraj 700 otrok

Po petih letih od prejšnje bo s pomočjo rezultatov analiz odvzetih vzorcev krvi območna enota NIJZ letos vnovič izvedla prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem.

Vabila na odvzeme krvi so letos poslali na naslove skoraj 700 otrok v celotni Mežiški dolini, in sicer otrokom v starosti od enega do šestih let ter devetletnikom iz Zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) ter triletnikom iz Spodnje Mežiške doline (občini Prevalje in Ravne na Koroškem).

Odvzemi vzorcev krvi so potekali v enotah diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v vseh štirih občinah v obdobju od 23. maja do 9. junija letos, a so, kot omenjeno, tudi zaradi slabšega odziva ta teden razpisali dodatne termine.

V okviru prevalenčne študije leta 2008 je bil v Zgornji Mežiški dolini odziv 85-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 56-odstoten. Za študijo v letu 2013 je bil odziv v Zgornji Mežiški dolini 63-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 54-odstoten. Za študijo v letu 2018 pa je bil odziv v Zgornji Mežiški dolini 85-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 63-odstoten.

Letos ponujajo tudi brezplačno analizo hišnega prahu iz gospodinjstva

Letošnja novost za vabljene je, da jim Geološki zavod Slovenije ponuja možnost brezplačne analize hišnega prahu iz gospodinjstva. Dovolj je, da ob odvzemu krvi oddajo polno vrečko prahu iz sesalnika.

V Zgornji Mežiški dolini je namreč glavni vir svinca onesnažen prah, ki se dviga iz onesnaženih tal in nalaga na različnih površinah. Zato NIJZ vseskozi poziva prebivalce, naj skrbijo za osebno higieno in se izogibajo aktivnostim, pri katerih prihaja do prašenja.

Tudi 15-letni program okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline, ki se je iztekel z lanskim letom, je bil v veliki meri namenjen preplastitvam makadamskih površin in drugim aktivnostim za zmanjšanje prašenja.