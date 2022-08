Dodatno zavarovanje ... Ali ga sploh potrebujemo?

Že v socializmu smo imeli obvezno zdravstveno zavarovanje ... Z osamosvojitvijo države pa je prišlo z vse večjim deležem upokojencev v deležu prebivalstva do povečanja obremenitve zdravstvenega sistema ... Denarja je začelo primanjkovati in politika je uvedla dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prebivalstvo ima torej 2 možnosti: da se dopolnilno zdravstveno zavaruje: to pomeni, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenemo, ali pa pri vsakem obisku zdravnika plačujemo iz lastnega žepa del stroškov zdravstvenih storitev, ki jih to zavarovanje pokriva.

Brez doktorata iz jedrske fizike nam je jasno, da se to zavarovanje najbolj izplača upokojencem, ki so neprestano pri zdravniku in v lekarni ... Mladim pa malce manj, vseeno pa tudi mladi lahko občutijo relativno visoko ceno zdravstvenih storitev, če težje zbolijo ali se težje poškodujejo, nimajo pa sklenjenega dodatnega zavarovanja.

Kakšno je stanje na trgu za dodatno zavarovanje, smo povprašali na zavarovalniški agenciji e-Zavarovanja d.o.o. kjer so specializirani za sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Janez Furlan nam je odgovoril, da zdravstveni sistem v Sloveniji deluje relativno normalno. Dokaz za to je dejstvo, da ima v naši državi obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno več kot 99,5% prebivalstva, prav tako pa ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno nekaj več kot 95% prebivalstva.

Prebivalstvo je osveščeno in se dobro zaveda, da zdravstveno zavarovanje potrebujemo in da nam le to lahko povzroči visoke stroške.

Stranke predvsem moti postavka doplačilo na premijo. Predvsem stranke, ki so bile vrsto let brez tega zavarovanja in so pri zdravniku vselej doplačevale iz lastnega žepa, ne razumejo zakaj morajo plačevati višjo premijo.

ZZVZZ namreč določa, da mora vsaka oseba, ki je bila več kot leto dni brez dodatnega zavarovanja, v primeru sklenitve le tega plačevati 3% višjo premijo zavarovanja.

Seveda ni problem v treh procentih, problem je, ker se premija poviša za 3% za vsako leto, ko smo bili brez zavarovanja ... In po 15 letih to nanese 45%.

Dobro je, da je zakonodajalec omejil to doplačilo na 80%, kar pomeni, da nihče ne more za DZ plačevati več kot 80% osnovne premije ....

Malo manj dobro pa je dejstvo, da se teh 80% ne da zmanjšati in nam to doplačilo velja do konca življenja brez možnosti znižanja premije.