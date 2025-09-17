Dodik predlaga umik sankcij proti Pirc Musarjevi in Fajonovi

"Hvala mojemu prijatelju Zoranu Jankoviću za odprto in pogumno podporo, kot tudi nasprotovanju odločitvam slovenske vlade, ki predstavljajo grobo vpletanje v odnose z Republiko srpsko. Njegov glas razuma in spoštovanja dokazuje, da iskreno prijateljstvo presega meje trenutne politike," je uvodoma v zapisu na družbenem omrežju dejal Milorad Dodik.
Ob tem je še zapisal, da so "tovrstna stališča resnična potrditev evropskih vrednot," ki da "živijo skozi ljudi in ne skozi birokratske ukrepe". Dodik je izpostavil, da odnosi med vladama stojijo na recipročnosti ter da je zato Republika srpska uvedla sankcije o prepovedi vstopa za predsednico Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. "Vendar, prav zato, ker me je Zoran Janković zaprosil, bom predlagal, da se ukrepi proti njima ukinejo," je zapis sklenil Dodik, ki ga je sodišče v Sarajevu razrešilo funkcije predsednika srbske entitete v BiH.
Ljubljanski župan Zoran Janković je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je govoril z Miloradom Dodikom in izrazil neodobravnaje glede odločitve slovenske vlade, ki je Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Dejal je, da mu bo predlagal da prekliče prepoved vstopa za predsednico in zunanjo ministrico, ki so jo sprejeli v Banjaluki. A je tudi dodal, da ne bo enako pozval Roberta Goloba, naj prekliče sankcije proti Dodiku.
