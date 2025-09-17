Svetli način
Slovenija

Dodik predlaga umik sankcij proti Pirc Musarjevi in Fajonovi

Banjaluka/Ljubljana, 17. 09. 2025 12.59 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
45

Po telefonskem pogovoru z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem je Milorad Dodik sporočil, da bo predlagal ukinitev ukrepov o prepovedi vstopa v entiteto, ki jih je vlada Republike srbske sprejela proti predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon.

"Hvala mojemu prijatelju Zoranu Jankoviću za odprto in pogumno podporo, kot tudi nasprotovanju odločitvam slovenske vlade, ki predstavljajo grobo vpletanje v odnose z Republiko srpsko. Njegov glas razuma in spoštovanja dokazuje, da iskreno prijateljstvo presega meje trenutne politike," je uvodoma v zapisu na družbenem omrežju dejal Milorad Dodik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je še zapisal, da so "tovrstna stališča resnična potrditev evropskih vrednot," ki da "živijo skozi ljudi in ne skozi birokratske ukrepe". Dodik je izpostavil, da odnosi med vladama stojijo na recipročnosti ter da je zato Republika srpska uvedla sankcije o prepovedi vstopa za predsednico Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. "Vendar, prav zato, ker me je Zoran Janković zaprosil, bom predlagal, da se ukrepi proti njima ukinejo," je zapis sklenil Dodik, ki ga je sodišče v Sarajevu razrešilo funkcije predsednika srbske entitete v BiH.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v torkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je govoril z Miloradom Dodikom in izrazil neodobravnaje glede odločitve slovenske vlade, ki je Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Dejal je, da mu bo predlagal da prekliče prepoved vstopa za predsednico in zunanjo ministrico, ki so jo sprejeli v Banjaluki. A je tudi dodal, da ne bo enako pozval Roberta Goloba, naj prekliče sankcije proti Dodiku. 

dodik janković klic sankcije fajon pirc musar
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
17. 09. 2025 13.49
+1
Bravo Zoki ! Zrihtu vse, de ! Poklicu prjatla, de !
ODGOVORI
1 0
Teofil
17. 09. 2025 13.49
Slovenija moja dežela,dežela katero vodi balkanska mafija
ODGOVORI
0 0
komarec
17. 09. 2025 13.49
To je res plesniva marmelada.
ODGOVORI
0 0
Ici
17. 09. 2025 13.49
Zoran Jankovič je OČITNO mnogo, mnogo več od zgolj ljubljanskega župana.
ODGOVORI
0 0
SylvesterStallone
17. 09. 2025 13.49
+1
Sankcije proti Nataši in Tanji niti niso pravno zavezujoče, tako da ne pomenijo ničesar. Če pa si kaj Slovenija resniščno zasluži je novega župana. Prav vseeno koga, da le ni iz kroga srbske mafije Vučič, Jankovič, Čeferin...
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
17. 09. 2025 13.46
+1
Hehe. Srbska posla.
ODGOVORI
2 1
Port__CN
17. 09. 2025 13.45
+2
Imam velik vpliv, posluša me celo razrešeni predsednik Dodik DE----Daj NEHAJ z YU fintami "na primer" V Mercatorju je to šlo " še malo bomo potrpeli potem pa bo "na kratko bi rekli zaključila se je neka vaš era tov. Jankovič
ODGOVORI
2 0
Andrej Lon?ar3
17. 09. 2025 13.45
+1
Ni pa preklical izjave,da naj Srbi v Sloveniji volijo Janšo...
ODGOVORI
2 1
varČujem
17. 09. 2025 13.43
+7
Na bruhanje mi gre.... svaka čast kdo tele voli?????
ODGOVORI
7 0
Tako pac je
17. 09. 2025 13.49
A drugi so pa kaj drugacni? Jaooooo.
ODGOVORI
0 0
Aktivna državljanka
17. 09. 2025 13.43
+3
Ko občinska diplomacija preseže državno, pomeni, da se demokracija vodi od spodaj navzgor. Torej lahko kmalu pričakujemo združitev z veliko Srbijo, v kateri pa ne vidim prostora za Golobe, Fajonke, Musarjeve, princa teme, bogaboječnežev in še koga. Sedaj se vidi kdo ima moč in besedo v državi pri nekomu, ki mu je odvzeta funkcija, pravno formalno nima pristojnosti odloćanja o zunanjih zadevah BIH in je trenutno bosanski nowbody, ki ga Zoki priznava kot inštitucijo in ceni kot človeka. Blagor nam s takimi. Pa še TV termine dobi kadar želi sporočiti kaj svojim.
ODGOVORI
3 0
Rudar
17. 09. 2025 13.42
+3
Prpa.......
ODGOVORI
3 0
17. 09. 2025 13.42
+1
Kako zdaj, nič razločno ne piše koga Dodik predlaga za volit?
ODGOVORI
1 0
Minifa
17. 09. 2025 13.42
+4
Spolni izsiljevalec FARMACEVTK ter Banja Luški lopov to je ogledalo Kučanove zgodbe.
ODGOVORI
5 1
Magic-G-spot
17. 09. 2025 13.40
+1
Hihihi, suber druzba ste. Sram jih seveda nic ni. To je potrebno pokazat v EU parlamentu kaksne prijatle imata NPM in Fajonova. SNOpa saj to ze tako vedo kje vse letajo in s kom se druzijo.
ODGOVORI
1 0
duhccc
17. 09. 2025 13.40
+3
nej mal pogledajo koliko politikov ima po bivsi jugoslaviji podjeti in neprimicnin ...
ODGOVORI
3 0
bor99
17. 09. 2025 13.39
+3
se pravi nekdo, ki nima nobene funkcije več, bo preklical nekaj, kar je itak protiustavno. to ti je pa ratal zoki.
ODGOVORI
3 0
mahar123
17. 09. 2025 13.43
+2
pa komu se hočejo priliznit da se vmešavajo v Republiko Srbsko
ODGOVORI
2 0
Broj Jedan
17. 09. 2025 13.39
+1
RS ni država in nima pristojnosti se ukvarjati, koga proglasiti za persono non grata in koga ne.
ODGOVORI
1 0
Mirko papež
17. 09. 2025 13.38
-3
Dodik ne ukvarjaj se s Slovenijo ker je tak programirana iz Evrope
ODGOVORI
0 3
Rudar
17. 09. 2025 13.42
+1
Hvala bogu, da nismo več programirani iz BG.
ODGOVORI
1 0
Puško v koruzo
17. 09. 2025 13.38
-3
Mogoče je pa Zoki stric iz ozadja in ne naš ubogi Milan, ki ga SDS vedno pribijaja na križ. Pustite Milana, 88 letnega upokojenca na meru in si najdite sebi primerno tarčo.
ODGOVORI
1 4
peglezn
17. 09. 2025 13.40
+2
ja ker Zoki je postal šef Mercatorja zaradi referenc, izobrazbe,... pa to. Ja, de.
ODGOVORI
2 0
