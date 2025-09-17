Dodik predlaga umik sankcij proti Pirc Musarjevi in Fajonovi

Po telefonskem pogovoru z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem je Milorad Dodik sporočil, da bo predlagal ukinitev ukrepov o prepovedi vstopa v entiteto, ki jih je vlada Republike srbske sprejela proti predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon.

"Hvala mojemu prijatelju Zoranu Jankoviću za odprto in pogumno podporo, kot tudi nasprotovanju odločitvam slovenske vlade, ki predstavljajo grobo vpletanje v odnose z Republiko srpsko. Njegov glas razuma in spoštovanja dokazuje, da iskreno prijateljstvo presega meje trenutne politike," je uvodoma v zapisu na družbenem omrežju dejal Milorad Dodik.

Ob tem je še zapisal, da so "tovrstna stališča resnična potrditev evropskih vrednot," ki da "živijo skozi ljudi in ne skozi birokratske ukrepe". Dodik je izpostavil, da odnosi med vladama stojijo na recipročnosti ter da je zato Republika srpska uvedla sankcije o prepovedi vstopa za predsednico Natašo Pirc Musar in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. "Vendar, prav zato, ker me je Zoran Janković zaprosil, bom predlagal, da se ukrepi proti njima ukinejo," je zapis sklenil Dodik, ki ga je sodišče v Sarajevu razrešilo funkcije predsednika srbske entitete v BiH.