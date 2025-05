Dodik v primeru sankcij zagrozil Sloveniji

Po poročanju bosanskega portala Klix.ba, ki se sklicuje na diplomatske vire, so ob Sloveniji to še Estonija, Poljska in Češka.

Kot je v petek objavil Klix, omenjene države resno razmišljajo o uvedbi sankcij proti Dodiku, predsedniku vlade Radovanu Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću.

Dodik je sicer glede morebitnih povračilnih ukrepov še dejal, da bi lahko slovenskim ministrom prepovedali uporabo Republike Srbske kot tranzitne poti, je njegove izjave povzela radiotelevizija te večinsko srbske entitete BiH RTRS.

Dodik je hkrati zagotovil, da Republika Srbska ostaja naklonjena slovenskim poslovnežem, ki morajo vedeti, da jim politika dela s tem slabo uslugo. Po njegovih besedah v Republiki Srbski dela veliko slovenskih poslovnežev, ki jih cenijo in bodo deležni podpore.

Dodik se je ob tem tudi vprašal, zakaj bi Slovenija uvedla sankcije rekoč, da Republika Srbska ne uničuje BiH, ampak le zahteva, da se spoštuje njen ustavni položaj, še navaja Tanjug.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je glede morebitne uvedbe sankcij proti Dodiku na zasedanju zunanjih ministrov EU aprila v Luxembourgu dejala, da Slovenija spremlja dogajanje v BiH in da so "vse možnosti na mizi".

Sankcije proti Dodiku, Viškoviću in Stevandiću so že uvedle ZDA, Nemčija in Avstrija, medtem ko sta Dodik in Stevandić skupaj s članico predsedstva BiH Željko Cvijanović in ministrom za pravosodje Republike Srbske Milošem Bukejlovićem tudi pod sankcijami Združenega kraljestva, še navaja Klix.

Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov in tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi.

Tožilstvo BiH je nato proti Dodiku, Stevandiću in Viškoviću marca uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.