Otroci so danes zjutraj, kljub včerajšnjemu incidentu na šoli, k pouku večinoma prišli kot običajno. "Vedno obstaja tista skrb, kaj se lahko zgodi, kaj ne. Kaj naj rečem, malo straha je, ampak to se tu še ni dogajalo," pa pravijo starši. "Nimam besed, no, ali je res ali ni res, ne vem," dodajajo.

Tak dogodek se lahko zgodi na vsaki šoli, pomembno pa je, kako v takih primerih kot družba odreagiramo, pravi črnomaljski župan Andrej Kavšek.

"Tak dogodek se lahko zgodi na vsaki šoli, ker dejstvo je, da so mladi izpostavljeni eni taki turbulentni situaciji, kjer se iščejo in tudi zaradi tega naredijo kako neumnost. Predvsem pa mislim, da ne smemo nikogar v tem primeru obsojati, obtoževati, nikakor ne. Moramo pomagati drug drugemu in tudi fantu je treba pomagati, se z njim pogovoriti," pravi.

Fant je bil sicer že včeraj oskrbljen, šlo je za lažjo poškodbo. "Dejstvo je, da je ta dogodek samo eden v nizu, ki pokaže, da so mladi v stiski, oziroma da so podvrženi takšnim in drugačnim modnim muham iz družbenih omrežij, ki pa niso zdrava," pravi župan.

Kriminalisti po do sedaj znanih ugotovitvah niso ugotovili, da bi šlo za kaznivo dejanje ali da bi bila vpletena druga oseba. Prav šola pa je pogosto tudi okolje, kjer se izrazijo stiske otrok.

Mojca Mihelič, Združenje ravnateljev: "Šola vzgaja skupnost. V skupnosti prihaja do trenj, med otroki, ki so vajeni pozornosti, ki so vajeni tega in drugega, hkrati se pa v šoli izrazijo neizmerne stiske otrok. To je tista druga reč, ki nas šolnike zelo skrbi, verjamem, da je tudi v tem primeru šlo zgolj za neizmerno stisko fanta, ki morda ni znal opozoriti nase, ki se morda ni znal uveljaviti v svoji sredini, na pravi način, pa je to naredil na način, kakršnega smo videli, slišali."

"Verjetno je bila neka stiska, verjetno je bila tudi pozornost. Pač stvari so zelo kompleksne pri mladih, pri tem, ko se iščejo. Iščejo lahko tudi pozornost, tudi neko samodokazovanje, neko vrstniško dokazovanje. Teh stvari je veliko. Zakaj ljudje to počnemo? Da se dobro počutimo, jaz sem nekaj naredil, jaz sem tukaj," dodaja župan. In opozarja: "Šola in učitelji imajo velik problem, ker kot sem rekel, otroci so samo ogledalo družbenega stanja in družbenih odnosov, in če ne bomo nekaj resnega spremenili in se tega resno lotili, potem osebno mislim, da bodo šle stvari po tej poti naprej."

V Združenju ravnateljev še dodajajo, da šole sicer ne potrebujejo novih ali zaostrenih varnostnih ukrepov in da sistem sicer deluje.