Dogajanje pred, med in po tekmi Maribora in Olimpije bo policija tudi snemala

Ob 20.30 bo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odigrana prvenstvena nogometna tekma 3. kroga Prve lige Telekom Slovenija med kluboma NK Maribor in NK Olimpija.

Mariborski policisti obiskovalce prireditve ob tem obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.