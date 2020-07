Zasedanje izvršnega odbora DeSUS: 'Dogajanje v stranki zahteva pogovor'

Zaradi epidemioloških razmer so v DeSUS najprej sklicali izvršni odbor, v katerem so predstavniki vseh pokrajinskih organizacij. Svet stranke bi lahko sklicali konec poletja, je vodstvo napovedalo po srečanju 9. julija.

A nemiri v stranki niso potihnili. V zadnjih tednih so o podpori vodstvu in koaliciji odločale že skoraj vse od desetih pokrajinskih organizacij. Stranka je sporočila o podpori podravskega, koroškega in severnoprimorskega odbora. Portal Necenzurirano pa je v sredo navajal, da je vodja pokrajinskega odbora Podravje Srečko Felix Krope izstopil iz stranke in je Pivčeva izgubila pomembnega zaveznika.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da mu je žal, da je Krope izstopil iz stranke, da pa ne pozna njegovega razloga. "Res prihaja čas, ko bomo morali znotraj stranke to razčistiti in nehati prati umazano perilo. So določene težave o katerih bomo govorili v naslednjih dneh in tudi konec avgusta in upam, da bomo s tem zaključili vse te polemike," je še povedal.

Pivčevi so sicer nezaupnico izrekli v ljubljanskem in celjskem odboru, v pomurskem po zadnjih informacijah zaradi nesoglasij članov glasovanja sploh ni bilo.