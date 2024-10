Dogodek, ki ga preprosto morate obiskati

Ste ljubitelji kulinaričnih dogodkov, sonca in morja? Potem preprosto morate obiskati Altroke Sladko Istro, ki se bo to soboto, 28. septembra, med 10. in 22. uro odvijala na Ukmarjevem trgu v Kopru. Ob pestrem programu, Pikini deželi za najmlajše, boste lahko okušali raznoliko paleto slanih in sladkih okusov. Na skoraj 100 stojnicah se bodo predstavljali slaščičarji, kuharji, vinarji, destilarji in drugi ponudniki.

Prizorišče obdano z morjem in soncem bo združilo ponudnike istrskih sladic, tipičnih slovenskih dobrot, čokoladnih, medenih in drugih sladkih izdelkov, kot tudi ponudnike istrske kulinarike, lokalne vinarje, pivovarje in druge ponudnike pijač s pridihom Istre. Uživali boste lahko v jedeh s tartufi, istrskem pršutu, domačem siru, okusnih morskih dobrotah ter pestri izbiri sladic, med katerimi zagotovo ne bodo manjkale tradicionalne slastne fritule, breskvice, palačinke, tiramisu, slovite princeske in izvirna sladica ob praznovanju 1500. letnice mesta. in druge dobrote.

Sladke in slane dobrote boste lahko okušali na skoraj 100 stojnicah. FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Za sladko ponudbo bodo med drugimi poskrbeli Refoškoladnica iz Marezig, koprska krofarna Da Ponte, Čokoladnica la Chocolat, številna lokalna društva, med njimi Šparžinke, Skala Kubed in Dobra volja Škofije, ki bodo navduševala s pristnimi istrskimi recepti in jedmi s tega območja. Na prireditvi bodo sodelovali številni lokalni vinarji, med njimi Vina Bordon, posestvo Santomas, Vina Brič in drugi. Poleg njih pa tudi lokalni pivovarji in ponudniki drugih pijač z območja slovenske Istre. Za slane dobrote bodo med drugim poskrbeli Di Kappa tartufi z različnimi jedmi s tartufi, Nori Sushi, ki sta ga ustanovili dve mladi nadobudni kuharski ustvarjalki, Tumova koča na Slavniku in Restavracija Altroke', ki pripravljata okusne istrske jedi.

Se vidimo to soboto, 28. septembra, med 10. in 22. uro v Kopru na edinstvenem kulinaričnem dogodku ob morju! FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand