Dogodek na avtobusu opozoril na dementne osebe med nami

Kontrolor na ljubljanskem mestnem avtobusu je s 40 evri oglobil gospo, ker se je vozila brez Urbane, torej brez vozovnice. Na koncu se je izkazalo, da je bila gospa dementna in je odšla iz doma starejših občanov brez Urbane. Kazen, kot zagotavlja ljubljanski župan Zoran Janković, bo izbrisana. V Sloveniji živi okoli 43 tisoč ljudi z demenco. Do leta 2050 bo še 42 tisoč ljudi z demenco potrebovalo podporo po diagnozi. In prej omenjeni primer nas opominja, da moramo kot družba še bolj aktivno iskati rešitve za bolezen 21. stoletja.