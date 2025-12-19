Naslovnica
Slovenija

Eden podaljševal čakalne vrste, drugi največ delal zunaj bolnišnice

Ljubljana, 19. 12. 2025 14.59 pred 43 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Ne.M. STA
Splošna bolnišnica Novo mesto

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije menijo, da umetno podaljševanje seznama čakalnih vrst v SB Novo mesto in primer radiologa v UKC Maribor, ki je zunaj matične bolnišnice opravil desetkrat več preiskav, razkrivata neenake pogoje delovanja in nadzora med javnimi zavodi in koncesionarji ob hkratnem enakem financiranju zdravstvenih storitev.

FOTO: Bobo

Upravni odbor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je v četrtek zasedal in se odzval na medijsko poročanje o nedavnih dogodkih v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto ter Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, povezanih z izrednimi strokovnimi nadzori nad delom posameznih zdravnikov.

Sistemske nepravilnosti

Upravni odbor je poudaril, da primera razkrivata sistemske anomalije, na katere združenje opozarja že vrsto let. Gre za neenake pogoje delovanja in nadzora med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji ob hkratnem enakem financiranju zdravstvenih storitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prepričani so, da takšna ureditev (denimo možnost izbire manj zahtevnih pacientov pri koncesionarjih) posledično vodi v presežke pri koncesionarjih ter v neenake možnosti nagrajevanja zdravstvenih delavcev v javnih zavodih. "Javni zdravstveni zavodi ob tem nosijo celotno odgovornost za neprekinjeno zdravstveno oskrbo, obravnavo zapletov in zagotavljanje podpornih dejavnosti, medtem ko ti pogoji v okolju koncesionarjev niso primerljivi," so navedli.

V združenju podpirajo ukrepe vodstev SB Novo mesto in UKC Maribor. Znova pozivajo k nujnim sistemskim spremembam financiranja, nadzora in upravljanja zdravstvene dejavnosti. Prepričani so, da lahko le enaki pogoji in enaka odgovornost za vse izvajalce zdravstvenih storitev zagotovijo pravično, pregledno in učinkovito delovanje zdravstvenega sistema.

Umetno podaljševal seznam čakalnih vrst

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je nedavno pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno podaljševal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Preberi še UKC Maribor primer radiologa prijavil zdravstvenemu inšpektoratu

Nekdanji predstojnik radiološkega oddelka UKC v Mariboru Mitja Rupreht pa je oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, a od teh le 150 v UKC Maribor, kjer je zaposlen. Vse ostale je izvedel za druge izvajalce. Vodstvo UKC Maribor je Ruprehta prijavilo zdravstvenemu inšpektoratu. Primer bodo preiskali tudi sami in ustrezno ukrepali, če bo treba, je povedal direktor Vojko Flis.

ukc maribor sb novo mesto nepravilnosti

biggie33
19. 12. 2025 17.22
Zapor in odvzem premoženja.. dokler se to ne zgodi, ne bo spremembe.. ampak saj vemo, da pri nas ne gre noben v čuzo.. da bi pa komu odvzeli premoženje, je pa znanstvena fantastika.. naj zdravniki izberejo, ali bodo v javnem zavodu, ali koncesije ali pa privat.. to mešanje omogoča preveč možnosti za zlorabe.. ponudil bi tudi visoke denarne nagrade za žvižgače, ki bi razkrili korupcijo..
Odgovori
0 0
niktalop
19. 12. 2025 16.59
Nesporno dejstvo je da so zdravniki zaradi osebnih koristi namerno daljšali čakalne vrste. Nekaj primerov se je razkrilo. Če bi vodstva bolnišnic opravila svoje delo bi se te zlorabe nehale že zdavnaj. A kaj ko so v vodstvu bolnišnic večinoma zdravniki. Stanovska solidarnost.
Odgovori
+1
1 0
Kviz
19. 12. 2025 16.57
Tudi zdravniki delajo za denar in tako je prav. Nikjer ni objavljeno zakaj je pri koncesionarju naredil skoraj 10 x več
Odgovori
-1
0 1
dule100
19. 12. 2025 16.56
Mi lahko nekdo pojasni, kako podaljšaš čakalne vrste, če opraviš v bolnišnici največ operacij v državi! Potem pa bolnike operiraš še na privat kliniki, preko delavnega časa! In potem se vrste povečajo!? Kaj vse ta zemlja nosi!😆🤣😅
Odgovori
-1
0 1
kicinki
19. 12. 2025 16.52
Vsi napadajo zdravnike ki so delali! Kaj pa vodstvo bolnišnice? Kaj delajo in kaj so delali? Kje so bili do zdaj? Saj se to ni začelo včeraj! Koliko operacij kolkov in kolen lahko opravi ortoped v javni bolnišnici? Ali lahko opravi 6 do 8 operacij na dan?
Odgovori
-1
0 1
Teleport
19. 12. 2025 16.49
Zdravstveni dom Maribor zapuščajo zdravniki specialisti
Odgovori
-1
0 1
Teleport
19. 12. 2025 16.54
Kaj bo še ta Kučanov podtaknjenec in zokijev oproda unicil
Odgovori
-2
0 2
Oknaj 4
19. 12. 2025 16.25
Ta vlada je vzela na piko posamezne še zagnane zdravnike , ne pa zafuranega zdravstvenega sistema z preobilico prisesancev na javni denar namenjen zdravstvu-pacientom
Odgovori
+0
1 1
iskriv
19. 12. 2025 15.42
Vsi ti razkriti primeri korupcije in goljufij v zdravstvu kažejo na zdravniški odnos do pacientov in močno politično konotacijo ( FIDES ,Zdravniška zbornica pod okriljem SDS ) IN ZATO DELUJEJO ZOPER VSE ZAKONE IN UREDBE , ZA IZBOLJŠANJE STANJA V ZDRAVSTVU , da tej vladi ne bi uspela zdravstvena reforma .
Odgovori
+3
6 3
dule100
19. 12. 2025 17.00
Kdaj si pa to odkril? Škoda te je! Ti bi lahko delal na zdrav.ministerstvu! Ali pa vsaj Jenulu se pridruži!😂😂😂
Odgovori
-1
0 1
peresni
19. 12. 2025 15.34
Cigler Janševi zdravniki so mlinski kamen našega zdravstva in nasploh.
Odgovori
+3
6 3
dule100
19. 12. 2025 17.02
Kako pa Janševi zdravniki Iz Australije, lahko pri nas uplivajo na čakalne vrste? 🫣
Odgovori
-1
0 1
borjac
19. 12. 2025 15.31
Javno zdravstvo plačuje Zdravnikom pokojninske prispevke , zavarovanja, bolniško , dopuste , plačana izobraževanja ......vse iz NAŠEGA DENARJA , oni pa delajo večino svojega delovnega časa pri zasebnikih , in še se najdejo ljudje , ki take polbogove v belem zagovarjajo
Odgovori
+3
6 3
dule100
19. 12. 2025 17.03
Malo si v zmoti! Pa saj nisi edini!😂
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
