Eden podaljševal čakalne vrste, drugi največ delal zunaj bolnišnice

Upravni odbor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je v četrtek zasedal in se odzval na medijsko poročanje o nedavnih dogodkih v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto ter Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, povezanih z izrednimi strokovnimi nadzori nad delom posameznih zdravnikov.

Upravni odbor je poudaril, da primera razkrivata sistemske anomalije, na katere združenje opozarja že vrsto let. Gre za neenake pogoje delovanja in nadzora med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji ob hkratnem enakem financiranju zdravstvenih storitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prepričani so, da takšna ureditev (denimo možnost izbire manj zahtevnih pacientov pri koncesionarjih) posledično vodi v presežke pri koncesionarjih ter v neenake možnosti nagrajevanja zdravstvenih delavcev v javnih zavodih. "Javni zdravstveni zavodi ob tem nosijo celotno odgovornost za neprekinjeno zdravstveno oskrbo, obravnavo zapletov in zagotavljanje podpornih dejavnosti, medtem ko ti pogoji v okolju koncesionarjev niso primerljivi," so navedli.

V združenju podpirajo ukrepe vodstev SB Novo mesto in UKC Maribor. Znova pozivajo k nujnim sistemskim spremembam financiranja, nadzora in upravljanja zdravstvene dejavnosti. Prepričani so, da lahko le enaki pogoji in enaka odgovornost za vse izvajalce zdravstvenih storitev zagotovijo pravično, pregledno in učinkovito delovanje zdravstvenega sistema.