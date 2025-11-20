Dogovor o milijonski finančni podpori Palestinski upravi podpisan

Zunanja ministrica Tanja Fajon je dogovora o izplačilu finančne podpore prek evropskega mehanizma PEGASE podpisala s palestinskim ministrom za načrtovanje in mednarodno sodelovanje Estefanom Salamejem in evropsko komisarko za Sredozemlje Dubravko Šuica. Podpisu je prisostvoval tudi palestinski premier Mohamad Mustafa.

"S tem bo Slovenija prispevala k fiskalni vzdržnosti Palestinske uprave, ki je na robu finančnega in institucionalnega zloma zaradi posledic konflikta v Gazi in eskalacije nasilja na Zahodnem Bregu. Učinkovito delovanje Palestinske uprave je nujno za zagotavljanje palestinske samouprave in temeljni pogoj za mirno rešitev palestinskega vprašanja z vzpostavitvijo dveh držav," je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ob podpisu sporočilo na družbenem družbenem omrežju.