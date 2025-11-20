Dogovor o milijonski finančni podpori Palestinski upravi podpisan

Zunanja ministrica Tanja Fajon je dogovora o izplačilu finančne podpore prek evropskega mehanizma PEGASE podpisala s palestinskim ministrom za načrtovanje in mednarodno sodelovanje Estefanom Salamejem in evropsko komisarko za Sredozemlje Dubravko Šuica. Podpisu je prisostvoval tudi palestinski premier Mohamad Mustafa.
"S tem bo Slovenija prispevala k fiskalni vzdržnosti Palestinske uprave, ki je na robu finančnega in institucionalnega zloma zaradi posledic konflikta v Gazi in eskalacije nasilja na Zahodnem Bregu. Učinkovito delovanje Palestinske uprave je nujno za zagotavljanje palestinske samouprave in temeljni pogoj za mirno rešitev palestinskega vprašanja z vzpostavitvijo dveh držav," je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ob podpisu sporočilo na družbenem družbenem omrežju.
Vlada je prispevek za delovanje Palestinske uprave, ki nadzoruje zasedeni Zahodni breg, v letu 2025 v višini 1,2 milijona evrov potrdila na seji konec septembra, v torek pa se je seznanila še s podpisom dogovorov. Ob tem so z vladnega urada za komuniciranje sporočili, da bo prispevek Slovenije na predlog Evropske komisije namenjen izplačilu plač javnim uslužbencem in pokojnin.
Fajonova je dogovora podpisala ob robu prvega srečanja donatorske skupine za Palestino, ki jo je z namenom politične in finančne podpore Palestinski upravi vzpostavila EU. Namen srečanja je predvsem pregledati izvajanje reform, ki so jih palestinske oblasti obljubile v zameno za podporo EU.
