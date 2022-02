Dogovor z zdravniki še čaka na potrditev na vladi, v teku aktivnosti ostalih sindikatov

Ob dogovoru o višjih plačah zdravnikov in zobozdravnikov - te naj bi se povečale za šest oz. v nekaterih primerih sedem plačnih razredov, zdravniki pa bi lahko dosegli 63. plačni razred - ostali sindikat javnega sektorja zahtevajo enako obravnavo. Sindikalni pogajalski skupini nameravata svoje zahteve predstaviti prihodnjo sredo, ko so vladno pogajalsko skupino povabili na pogajanja.

Ministrstvo: grožnje s stavko so preuranjene

Glede zadnje zahteve so po navedbah ministrstva za javno upravo že pripravljena izhodišča za pogajanja. Kot so v torek napovedali, naj bi jih vlada predvidoma obravnavala na današnji seji. Na ministrstvu so prepričani, da izzive lahko rešijo za pogajalsko mizo, grožnje s stavko pa so preuranjene.

Nekateri sindikati namreč že omenjajo stavko, denimo visokošolski sindikat. Prav tako bo po napovedih glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) vprašanje stavke nedvomno osrednje vprašanje seje glavnega odbora sindikata. Kot so pojasnili v Svizu, pristojno ministrstvo in vlada kot celota očitno ignorirajo njihove zahteve in pozive.