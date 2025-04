Gasilcem niso priznali olajšave, Furs uvozil napačen dokument

Pri tistih, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj 10 let, se je zmotila, saj so upravičeni do osebne olajšave v višini 1500 evrov letno.

Gasilska zveza Slovenije je svoje člane obvestila, da je prejela številne klice in sporočila svojih članov, ki so sporočili, da "nimajo pravilno priznane dohodninske olajšave za leto 2024."

"Nastali položaj pri teh zavezancih bo Finančna uprava popravila sama. Zavezanci naj zaradi priznanja te olajšave torej ne vlagajo ugovorov zoper IID, saj jim bomo izdali nove informativne izračune dohodnine v okviru druge redne tranše, ki bo 30. maja 2025," so še sporočili in dodali, da bodo vsem zavezancem z omenjeno olajšavo v tej tranši na dom poslali poseben dopis s konkretnimi informacijami.

S Fursa so nam potrdili, da so pri izračunu uvozili napačen dokument iz leta 2023, "zato olajšava nekaterim upravičencem ni bila pravilno priznana."

Zavezanci, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let, so upravičeni do osebne olajšave pri letni odmeri dohodnine v višini 1.500 evrov letno. Podatke Finančna uprava pridobi na osnovi evidence, ki jo vodi Urad RS za zaščito in reševanje.