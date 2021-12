Odbor za finance dal zeleno luč razbremenitvam pri dohodnini

Še bolj bi spremembo občutili najbolje plačani, saj bi se hkrati znižala še najvišja davčna stopnja, in sicer s 50 na 45 odstotkov. Naprej, novi zakon predvideva, da bi se znižala tudi stopnja obdavčitve dohodkov iz kapitala, torej obresti, dividende in dobički, še večja sprememba pa je predvidena pri najemninah.

Kaj vse prinaša predlog? Najpomembnejša olajšava, ki jo bodo čutili vsi zaposleni je dvig splošne olajšave z zdajšnjih 3.500 na kar 7.500 evrov v letu 2025. In njen učinek? Prejemniki povpečne plače bi recimo letno dobili od 260 do 1000 dodatnih evrov neto.

Poslancem opozicije pa se zdijo takšne spremembe nevarne za vzdržnost javnih financ, a finančni minister Andrej Šircelj pravi, da se ob gospodarskem odboju prilivi v proračun povečujejo.

Poudaril je, da tisti prihodki, ki so nujno potrebni za življenje, z zvišanjem splošne olajšave ne bodo več obdavčeni. "Gre za moralno in etično vprašanje, ali država pobira denar tudi od tistega dohodka posameznika, ki je nujno potreben za življenje," je dejal. Poslanci opozicije takšnim spremembam ostro nasprotujejo. "To je neprimerno, nevzdržno in neodgovorno," je dejal Matjaž Han (SD) in dodal, da potrebujemo močno državo, ki se bo lahko odzivala na krize. Luka Mesec (Levica) pa je izračunal, da bi vlada v času rekordnih primanjkljajev v javnih financah rada izvrtala še 800-milijonsko luknjo, zaradi česar bo treba krčiti obseg javne porabe.

"Ker je državna blagajna prazna, je takšen predlog zakona nedostojen," je dejal tudi Marko Bandelli (SAB). Napovedal je, da bo glasoval proti noveli zakona, ker bo znižala prihodke proračuna. "Vsi hočemo, da ostane vsakemu v žepu malo več, a v tem trenutku bi morali razmisliti, ali je to pravilna pot," je dejal.

Šircelj je zanikal, da bo zaradi predlaganih sprememb prišlo do ogromnega izpada prihodkov v proračunu. Prilivi ne bodo upadli za toliko, kot so kazali prvi izračuni, je dejal in dodal, da so davčni prihodki letos že za petino višji kot lani v tem času in tudi za devet odstotkov višji kot pred dvema letoma. "Gospodarski odboj je bil velik in temu ustrezno so rasli tudi prihodki državnega proračuna ter pokojninske in zdravstvene blagajne," je pojasnil.

Jožef Horvat (NSi) je stopil v bran ministru. "Zdaj se delo v Sloveniji ne izplača," je dejal in izrazil prepričanje, da je slovensko gospodarstvo dovolj močno, da bomo sposobni izpad proračunskih prilivov obvladovati. Mojca Žnidarič (SMC) pa je dodala, da se bodo prilivi v proračun res zmanjšali, vendar bo ljudem ostalo več denarja in če ga bodo porabili v Sloveniji, se bo vračal v državno blagajno skozi davek na dodano vrednost in druge dajatve.