Dojenček v hudi dihalni stiski, policisti poskrbeli za srečen konec

Celje , 09. 04. 2026 09.23 pred 40 minutami 2 min branja 12

Avtor:
A.K.
Dojenček

Srčne ekipe policistov so pomagale pri nujnem prevozu dojenčka v bolnišnico, so sporočili celjski policisti. Dojenček na območju Šentjurja je doživel hudo dihalno stisko ravno v času prometne konice, zato so starši za pomoč zaprosili policiste. Ti so omogočili spremstvo in zgodba je imela srečen konec.

Včeraj, nekaj pred 16. uro, je občan poklical na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje in zaprosil za pomoč, saj sta s partnerko s šentjurskega območja v celjsko bolnišnico peljala sedemmesečnega sinčka, ki je bil v hudi dihalni stiski. Zaradi izjemno gostega prometa, bil je ravno vrhunec prometne konice, je zaprosil za spremstvo policistov do Celja.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Z Operativno komunikacijskega centra so na relacijo, kjer je bil voznik, takoj napotili patruljo šentjurskih policistov, ki sta vozilo z dojenčkom pospremila do Celja, kjer je na Kidričevi ulici na pomoč priskočila še patrulja celjskih policistov. Za nameček so se ravno v tistem času z usposabljanja vračali policisti posebne policijske enote, ki so takoj, ko so po zvezi slišali dogajanje, zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste ter staršema in dojenčku ter obema spremljajočima patruljama omogočili neovirano vožnjo skozi križišče do bolnišnice, kjer jih že čakala zdravstvena ekipa.

Kot je hvaležno sporočil mladi očka, se je zgodba srečno končala in prav težko je opisati občutke sreče in ganjenost staršev in vseh sodelavcev, ki so priskočili na pomoč. "Ponosni in veseli smo, da občani gojijo tolikšno zaupanje v nas, da se na nas obrnejo tudi ko potrebujejo pomoč v osebnih zgodbah. Za nas ni lepših občutkov, kot so včerajšnji, ko smo lahko pomagali otročku in staršema. To so trenutki, ki štejejo," so izpostavili na PU Celje.

policisti dojenček pomoč spremstvo

Policista rešila življenje

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
09. 04. 2026 10.44
Kapo dol.
Odgovori
+1
1 0
curiousity1
09. 04. 2026 10.34
Bravo in vse pohvale policistom!!! In srečno malčku in staršema!
Odgovori
+1
1 0
jafalical
09. 04. 2026 10.24
Hvala Bogu, srecno druzini in bravo za policiste!!
Odgovori
+2
2 0
Colgate
09. 04. 2026 10.18
bravo policisti
Odgovori
+4
4 0
Verus
09. 04. 2026 10.08
Vse pohvale in srečno malčku. To so lepe novice. Pazite nase in na druge. Se pričkamo na drugi tematiki ❤️👍
Odgovori
+6
6 0
Svarog
09. 04. 2026 09.58
Va pohvala slovenski policiji. Osebno jih zelo spoštujem in taki dogodki samo poglabljajo moje spoštovanje.
Odgovori
+5
5 0
oježeš
09. 04. 2026 09.53
Čestitke policistom. Kritiki policije pa bi se lahko zamislili ali so kritike na njihov račun pravične. Radi pomagajo ljudem pomoči potrebnim, če pa nekateri delujejo v nasprotju z zakonom se naj najprej zamislijo nad svojimi dejanji. V glavnem, kadar ljudje potrebujejo pomoč, so vedno pripravljeni pomagati, čeprav nemalokrat tudi tvegajo svoja življenja.
Odgovori
+5
5 0
Spijuniro Golubiro
09. 04. 2026 09.51
Za plače se gre?
Odgovori
-3
1 4
Prelepa Soča
09. 04. 2026 10.19
GRE SE zato, da se kam pride, ti sigurno v življenju ne boš daleč prišel, si prešibek v razmišljanju. Otročku pa vse srečno.
Odgovori
+3
3 0
supergigi
09. 04. 2026 09.50
Čestitke.
Odgovori
+4
4 0
davboj
09. 04. 2026 09.44
Bravo ljudje in policisti, ki ste pokazali srčno plat svojega poslanstva, pohvalno💕
Odgovori
+5
5 0
borjac
09. 04. 2026 09.41
To je to , pomoč ljudem v stiski , bravo policisti in policistke , hvala.
Odgovori
+11
11 0
