Dojenček v hudi dihalni stiski, policisti poskrbeli za srečen konec

Včeraj, nekaj pred 16. uro, je občan poklical na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje in zaprosil za pomoč, saj sta s partnerko s šentjurskega območja v celjsko bolnišnico peljala sedemmesečnega sinčka, ki je bil v hudi dihalni stiski. Zaradi izjemno gostega prometa, bil je ravno vrhunec prometne konice, je zaprosil za spremstvo policistov do Celja.

Z Operativno komunikacijskega centra so na relacijo, kjer je bil voznik, takoj napotili patruljo šentjurskih policistov, ki sta vozilo z dojenčkom pospremila do Celja, kjer je na Kidričevi ulici na pomoč priskočila še patrulja celjskih policistov. Za nameček so se ravno v tistem času z usposabljanja vračali policisti posebne policijske enote, ki so takoj, ko so po zvezi slišali dogajanje, zaprli križišče Mariborske in Kidričeve ceste ter staršema in dojenčku ter obema spremljajočima patruljama omogočili neovirano vožnjo skozi križišče do bolnišnice, kjer jih že čakala zdravstvena ekipa.

Kot je hvaležno sporočil mladi očka, se je zgodba srečno končala in prav težko je opisati občutke sreče in ganjenost staršev in vseh sodelavcev, ki so priskočili na pomoč. "Ponosni in veseli smo, da občani gojijo tolikšno zaupanje v nas, da se na nas obrnejo tudi ko potrebujejo pomoč v osebnih zgodbah. Za nas ni lepših občutkov, kot so včerajšnji, ko smo lahko pomagali otročku in staršema. To so trenutki, ki štejejo," so izpostavili na PU Celje.