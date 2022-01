Lila, Lina in Lan so prvi novorojenčki v letu 2022

Mariborska Lina je imela ob rojstvu 3360 gramov in 51 centimetrov in obe z mamico se dobro počutita. "Zdrava, krepka, taka, kot mora biti," je sporočil Jože Žolger iz mariborske porodnišnice.

Medtem ko je večina Slovenije pozdravljala prihod novega leta – so v mariborski in ljubljanski porodnišnici pozdravljali prvi novorojenčici – tako malo Lilo , ki je na svet prijokala s 2710 grami, kot malo večjo Lino, so pričakali minuto čez polnoč. "Z mamico sta obe v redu, zdravi, zadovoljni in ponosni, da nosita številko ena leta 2022," je povedala vodja oddelka za perinatologijo v porodnišnica Ljubljana Andreja Trojner Bregar .

Novopečenim staršem je čestital tudi predsednik Borut Pahor. Deklicama je zaželel predvsem, da bi bili srečni, zdravi in zvedavi. V Mariboru so do poldneva sicer pozdravili šest otrok, od tega kar pet deklic. "Vsi jim želimo, da jim bo v življenju lepo, da jim nobena pot ne bo pretežka, nobena prelahka, ampak prava," je novorojenčkom v imenu porodnišnice zaželel Žolger. Zadnjega Mariborčana v letu 2021 so v porodnišnici pričakali pet minut do polnoči. V Ljubljani pa že nekoliko prej. "Zadnja dva sta se rodila lansko leto okrog devete ure, deček in deklica pri nas, potem je bila pa pavza točno do polnoči," je sporočila Trojner Bregarjeva.

Prvega dečka letošnjega leta so se veselili v Izoli

Okoli pol tretje ure zjutraj je na svet prijokal 2890 gramov težak in 52 centimetrov velik Lan. V Ljubljani so se sicer v letu za nami razveselili več novorojenčkov kot leto prej, in sicer kar 5440. Na svet so pomagali tudi 132 parom dvojčkov in enim trojčkom.

Silvestrska noč je bila precej bolj mirna v Postojni. "Tudi v letošnjem letu 2022 je prva deklica, težaka 3240 gramov, 52 centimetrov dolga in sta tudi z mamico obe v redu," je povedala Petra Bavčar iz porodnišnice Postojna. Nika je zajokala malo pred osmo zjutraj.