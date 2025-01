Dojenje štiriletnikov in petletnikov: kaj pravijo pediatri?

Svetovna zdravstvena organizacija svetuje izključno dojenje do 6. meseca, nato pa nadaljevanje ob dopolnilni prehrani do drugega leta, pravi pediatrinja Andreja Domjan Arnšek z Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Upokojena pediatrinja in svetovalka za dojenje Andreja Tekauc Golob našteva številne koristi dojenja po prvem letu: " Ugotovili so, da otroci, ki so dlje časa dojeni, manj zbolevajo za diabetesom in kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, da imajo višji inteligenčni kvocient in da boljše uspevajo v šoli."

"Je pa tudi ona zizoholik in se bo zagotovo krepko čez tri leta dojila. In seveda jaz nimam težav s tem, meni je to nekaj najlepšega, kar lahko otroku ponudim."

"Ko so odpuščene iz porodnišnice, te podatke zbiramo, večina mamic doji, vsaj delno. Kaj se pa potem dogaja, pa nimamo nacionalnih podatkov."

Povprečna doba dojenja na svetu je štiri leta, v zahodnem svetu je najbolj sprejemljivo nekje do prvega leta, a se tudi to spreminja, pojasni dr. Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti.

"Na nek način se vračamo nazaj k nekim bolj prvobitnim načinom. Lahko pa to po drugi strani predstavlja neko nezdravo navezanost, ki je pretirana, ki je tudi stigmatizirana."

Če je simbioza med otrokom in materjo pozitivna, če torej ni patološka, je dojenje malčkov povsem upravičeno, pravi Tekauc Golobova. Sploh do drugega leta, ko je otrok zelo navezan na mamo. "Materino zavetje je tisto, ki mu gradi samopodobo in so dejansko potem kasneje ti otroci čustveno bolj stabilni v življenju. Nekje po drugem letu se pa začnejo otroci bolj obračati na vrstnike. Torej med drugim in tretjim letom je nekje tisti čas za odstavljanje."

Na splošno pa velja, da naj dojenje traja, dokler to ustreza tako mami kot otroku. "Da je obema okej in da je tudi družini okej, to ni zanemarljivo. Potem, ko so že malo večji otroci, pa jih je že malo sram, pa je že dobro z njimi se pogovarjati in ugotavljati, zakaj potrebuje to," svetuje psihoterapevtka Štefanija Jaksetič Dujc.

Dojenje je nesporno koristno, se strinjajo vsi strokovnjaki, na koncu pa je odločitev o tem, kako dolgo bo, povsem intimna.