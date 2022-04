Dokazano: Do napete kože brez gubic s to kremo!

Ste vedeli, da kaviar spada med najdražja živila na svetu in, da je prava proteinska hrana za vašo kožo? Kaviar ali pravi eliksir mladosti maksimalno izboljša strukturo kože in pospeši celično presnovo. V novi luksuzni kremi Lux-Factor 4D Caviar je odgovoren za zmanjševanje gub in svežino kože. Poleg hranljivih elementov vsebuje tudi lipide, proteine in lecitine, ki kožo hranijo in obnavljajo. Če tej izjemni sestavini dodamo še hialuronsko kislino in karitejevo maslo dobimo popolno kombinacijo, ki bo kožo intenzivno pomladila .

Najprestižnejše sestavine, ki jih vaša koža nujno potrebuje

Karitijevo maslo intenzivno neguje kožo z vsebnostjo prvovrstnih maščob, saj globoko prodira skozi kožo in ne maši por. Zaradi raznovrstnih maščobnih kislin in rastlinskih sterolov pomaga pri brazgotinah in preprečuje nastanek aken ter kožnih izpuščajev. Ker vsebuje visoko stopnjo cimetove kisline, intenzivno izboljšuje videz vaše kože in manjša vidnost pigmentih madežev na obrazu.

Hialuronska kislina je naravna sestavina človeškega telesa, najdemo jo v tekočini okoli očesnega zrkla, vezivnih in živčnem tkivu, koži ter sklepih. Njeno delovanje najučinkovitejše vpliva na elastičnost kože, sodeluje v procesih nastajanja kolagena in elastina, skrbi pa tudi za vlaženje in čvrstost kože . Pomanjkanje hialuronske kisline pa najhitreje opazimo kot suho kožo, neelastičnost ter s pojavom gub.