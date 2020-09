Dokazni postopek v zadevi odrezana roka končan, v ponedeljek že zaključne besede

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so končali dokazni postopek v tako imenovani zadevi odrezana roka. Sodni senat je namreč zavrnil vse dokazne predloge, ki so jih na zadnjih narokih vložili obtoženi oziroma njihovi zagovorniki. Zaključne besede obrambe in tožilstva je sodnica Marjeta Dvornik napovedala že za ponedeljek.

icon-expand Julija Adlešič na sodišču FOTO: Damjan Žibert Odločitev sodnega senata, da brez izjeme zavrne vse dodatne dokazne predloge, je na strani obrambe izzvala začudenje. Odvetnik Boris Grobelnik, ki zagovarja prvoobtoženo Julijo Adlešič, je zavrnitev komentiral z besedami, da se je očitno sodišče ne glede na pravico do obrambe odločilo ekspresno končati dokazni postopek. "Kar je v sodnem spisu, zadošča, zato širitev dokaznega postopka ni potrebna," je odločitev pojasnila sodnica Marjeta Dvornik. Dodala je, da je sodni senat zavrnil tudi izločitev nekaterih dokazov, ki jo je na naroku v sredo predlagala Julija Adlešič. Po pričakovanju je tožilec Sedin Kičin odločitev senata označil za utemeljeno. Na odklonilno stališče sodnega senata je naletel tudi Grobelnikov predlog, naj sodišče pridobi mnenje izvedenca psihiatrične stroke, ali bi bila Adlešičeva pri polni zavesti sploh sposobna storiti dejanje, ki ji ga očita tožilstvo. Ni pa še senat odločil o zagovornikovem predlogu, naj se Adlešičevi ukine hišni pripor. Zaključne besede obrambe in tožilstva se bodo zvrstile na narokih v ponedeljek in torek, v prihodnjem tednu pa je pričakovati tudi izrek sodbe. icon-expand Sojenje v zadevi odrezana roka - Sebastien Abramov. FOTO: Aljoša Kravanja Sicer obtožnica Adlešičevi, njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca pa je to storila namerno, da bi dobila odškodnino. K temu naj bi jo napeljal Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še njegova starša. Abramov je namreč Adlešičevo pred tem, ko se je poškodovala, življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine. Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Po tožilčevem mnenju je dokazni postopek potrdil vse očitke v obtožnici. Zagovorniki obtožene četverice menijo ravno nasprotno.