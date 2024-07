Kadar bo Falcon na popravilu, bo državni vrh prevažal Martin Krpan

Samo v letošnjem letu je bil Falcon na popravilu že šestkrat, tu pa je še redni servis v Švici, kamor bo naše edino letalo poslovnega razreda poletelo v ponedeljek in tam ostalo nekje do sredine avgusta. In v takšnih primerih bo državnemu vrhu poleg Turboleta po novem na voljo tudi Martin Krpan. Vojaško transportno letalo Spartan, ki lahko skupaj s posadko sprejme približno 50 potnikov, ura letenja pa z davkom znaša več kot 6.000 evrov.

Za primerjavo

Ura letenja s Falconom je cenejša, stane denimo slabih pet tisočakov. "S predlagano rešitvijo bo zapolnjena vrzel, ki nastane med neplovnostjo Falcona," so odločitev utemeljili na vladi, a vprašanje, kolikokrat bodo najvišji državni predstavniki to res želeli zapolniti s Spartanom. Gre namreč za zelo glasno, turbopropelersko letalo, v prvi vrsti namenjeno prevozu vojakov, tovora in vojaških vozil, razporeditev sedežev pa niti približno ne spominja na tisto v potniških letalih.