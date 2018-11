Prvak strankeKarl Erjavec je pred današnjim srečanjem koalicijskih partnerjev pred sejo vlade spomnil, da je DeSUS sopodpisnica predloga sprememb zakona o minimalni plači, ki ga je v sredo vložila Levica, ter da je doslej podprla tudi predlog sprememb zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki se nanaša na denarno socialno pomoč. A ob tem v DeSUS ocenjujejo, da posebne potrebe za višanje socialnih pomoči v tem trenutku ni, ker je zaposlenost visoka in celo primanjkuje delovne sile, je povedal Erjavec.

Odbor DZ za delo se je sicer pred nekaj dnevi strinjal z vlado, ki se s predlagano spremembo zakona o socialnovarstvenih prejemkih zavzema za to, da denarna socialna pomoč tudi po 1. januarju 2019 znaša 392,75 evra.

A Erjavec poudarja, da v DeSUS želijo tudi zagotovila, da bodo obenem izboljšali status upokojencev, kar je poleg skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu po Erjavčevih navedbah ena ključnih zavez v koalicijskem sporazumu.

Erjavec: 'Dokler ne bodo izpolnili naših zahtev, DeSUS ne bo podprl nobenega zakona'

DeSUS zahteva izredno usklajevanje pokojnin, povišanje regresa in izboljšanje vdovskih pokojnin, je spomnil predsednik te stranke in opozoril še na zavezo za vzpostavitev demografskega sklada. "Dokler ne bomo imeli zelo jasnih zagotovil glede tega, DeSUS ne bo podprla nobenega od omenjenih vloženih zakonov," je poudaril in spomnil še na spremembe zakona o izvrševanju proračuna za letos in prihodnje leto, kjer so tudi opredeljene zadeve glede statusa upokojencev.

Predlog sprememb zakona o izvrševanju proračuna je ministrstvo za finance v sredo poslalo v usklajevanje koalicijskim partnerjem. S predlogom morajo prilagoditi javnofinančne odhodke za prihodnje leto. Med drugim v to sodi zvišanje povprečnine občinam in določitev izvedbe izredne uskladitve pokojnin in višine letnega dodatka.

V predlogu pa naj bi bili tudi ukrepi, s katerimi se omejuje proračunske odhodke, in sicer med drugim neizplačevanje dela plače za redno delovno uspešnost do konca prihodnjega leta, omejitev izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ter neusklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom do konca prihodnjega leta. V predlogu ministrstva naj bi bila tudi ukinitev izplačevanja državne štipendije petemu dohodkovnemu razredu.