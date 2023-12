'Dokler so potrebe na terenu, je ukinjanje ambulant nesprejemljivo''

V usmeritvah zdravstvene politike je predvideno, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program, kjer ima izvajalec manj kot 0,2 tima.

V SOS opozarjajo, da ob tem ni določeno, da se takšni programi prenesejo na druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo program z večjim timom. Ocenjujejo, da bo to povzročilo zmanjšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično podaljšanje čakalnih dob, kar so označili za alarmantno.

Tudi v ZOS so izrazili zaskrbljenost in opozorili na zmanjševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Izpostavili so, da je to nedopustno. "Nikakor se ne sme zmanjševati dostopnost do zdravstvenih storitev. Dokler so potrebe na terenu, je vsakršno ukinjanje ambulant nesprejemljivo," so poudarili.

O omenjeni tematiki je predsedstvo SOS prejšnji teden govorilo tudi na seji v Medvodah. Predsednik SOS Vladimir Prebilič pa je pojasnil, da so županje in župani enotni, "da je ta smernica nov nedopusten korak k centralizaciji države in k varčevanju na plečih najranljivejših skupin ljudi, ki ne bivajo v velikih centrih in že tako težje dostopajo do javnih storitev". Kot je v imenu županj in županov še izpostavil Prebilič, je to trend, ki ga je treba ustaviti.