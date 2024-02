'Odločevalci, ki bi že zdavnaj morali poskrbeti za paciente, niso naredili popolnoma nič'

Po težkih besedah med predsednikom vlade Robertom Golobom in Fidesom je vlada sprejela začasne ukrepe, s katerimi bodo bolnišnice in zdravstveni domovi prebivalcem še naprej zagotavljali ustrezno zdravstveno oskrbo. Iz sindikata Fides pa odgovor: Namesto, da bi vlada iskala rešitve za uresničitev stavkovnih zahtev, sprejema ukrepe, s katerimi bo hitro poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev v rednem delovnem času kot izven njega.

OGLAS

Ob kadrovskih stiskah bi bili zdravniki lahko razporejeni v izmensko delo in stalno pripravljenost. Izvajalci nujne medicinske pomoči pa bodo lahko organizirali skupno dežurno mesto, kjer bo zdravnik ves čas prisoten. Prav tako bo lahko direktor zdravniku umaknil soglasje za delo v drugem zavodu.

Predstavnica Fidesa in zdravnica Mateja Grat je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila, da so vladni ukrepi namenjeni ohranjanju dostopa do nujne zdravstvene pomoči, to pa ne pomeni do vseh zdravstvenih storitev, ki jih vlada obljublja. "Ukrepi tako v celoti pomenijo slabšanje dostopnosti, tudi združevanja določenih delovišč nujne medicinske pomoči vsekakor pomeni slabši dostop prebivalcev iz različnih krajev do neke točke." Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je opomnil, da je to le eden od ukrepov, ki so namenjeni zaščiti javnega zdravstvenega sistema. Sprejeti so bili na podlagi sestankov z direktorji javnih zdravstvenih zavodov – kot odgovor na težave, ki jih ti pričakujejo.

Mateja Grat in Denis Kordež FOTO: POP TV icon-expand

Vlada je direktorjem bolnišnic omogočila, da umaknejo soglasje za delo zdravnikov v popoldanskem času v drugem zavodu. Bo na ta način rešila problem pomanjkanje zdravnikov, ki se bo s tem pokazal? Sama dostopnost se s tem ne bo prav nič izboljšala, je prepričana Gratova. "To pomeni še odtegnitev storitev pri drugem delodajalcu, opravljenih bo manj storitev. Vsi zdravniki, ki želijo delati po evropski direktivi o delovnem času, že delajo redno delo in še dodatno so obremenjeni v tem okviru vsak teden osem nadur več, torej delajo več kot povprečni uslužbenci v javnem sektorju. Sedaj so bili pripravljeni delati še več in ta odtegnitev ne more pomeniti drugega kot zmanjšano število storitev, celokupno." Ni nujno, je odvrnil Kordež – vprašanje namreč je, kje poteka delo pri drugem delodajalcu. Zdravniki, ki pomagajo tudi v drugih javnih zdravstvenih zavodih, namreč v največji meri niso odtegnili soglasij za nadurno delo in se zavezujejo, da bodo to delo opravljali še naprej. "Poleg tega so direktorji tisti, ki so odgovorni in so dolžni spoštovati zakon. In zakon nalaga jasne pogoje, ki jih mora posamezni zaposleni izpolnjevati, da lahko soglasje pridobi. V kolikor pogojev ne izpolnjuje, mu direktor mora umakniti soglasje, nima druge izbire. Direktor mora poskrbeti za zagotavljanje dejavnosti v svoji lastni ustanovi."

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je bila na dan, ko je vlada sprejemala ukrepe za zaščito javnega zdravstva, na dopustu. Gratovi se to zdi zelo nenavadno, Kordež pa meni, da njena odsotnost ne spremeni njihove naloge, ki je zaščita javnega zdravstvenega sistema in zagotovitev delovanja le-tega v luči zaščite pacientov, ki so najšibkejši člen.

Kaj nas torej v praksi čaka v petek, ko se bodo iztekla soglasja zdravnikov za nadurno delo? Gratova je poudarila, da urgentni center in osebje ne stavkajo in tam bo delo teklo dalje. "Te storitve se žal zagotavljajo na račun kadra, ki se črpa iz drugih specialističnih dejavnosti, zato te počasi usihajo. Storitve so zaradi nereševanja tega problema že sedaj bile osiromašene in bodo še bolj," je prepričana. Kordež pa je poudaril, da so danes potekala centralna pogajanja, kjer so sindikati prejeli predlog vladne strani, v sredo pa se bodo nadaljevala stebrna pogajanja, kjer bodo poleg predloga vladne strani obravnavali tudi vse težave in stavkovne zahteve, ki jih navaja Fides. "Zato jih toplo vabimo, da se teh pogajanj udeležijo." Na vprašanje, kako komentira Golobovo izjavo, da se "zdravniki nočejo zavedati, da so tu zaradi pacientov in ne zaradi svojih finančnih koristi" je Gratova odvrnila, da ves čas delajo za paciente, tudi med stavko. "Da nam nekdo očita, da smo neskrbni in da delamo s pacienti neprimerno ... Odločevalci, ki bi že zdavnaj morali ustrezno poskrbeti, da pacienti ne bi trpeli, niso napravili popolnoma nič!"