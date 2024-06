Doktor reprezentance, ki včasih namesto selektorja opravi tudi menjavo

Tudi poškodbe so del športa, še posebej takrat, ko športniki igrajo na tako visokem nivoju, kot je evropsko prvenstvo. Eden izmed ključnih členov slovenske nogometne družine, ki skrbi, da so naši fantje na borbo s Portugalsko maksimalno pripravljeni, je doktor Matjaž Vogrin. On je tisti, ki na slovenski klopi sedi ob Matjažu Keku, skrbno spremlja vse fizične kontakte med tekmo. In včasih, če je igralec prehudo poškodovan, namesto selektorja Keka sprejme tudi kakšno težko odločitev in igralca pošlje na klop.