Dokument razkriva, da je ministrica zavajala

Dokument so razkrili v oddaji Tarča na javni televiziji, kjer je prvič spregovorila tudi Kaja Primorac in pojasnjevala svojo vlogo v podjetju, ki ga sedaj vodi ministričina mama. Kot je že znano, je ministričina nekdanja poslovna partnerica na razpisu ministrstva za javno upravo za nevladne organizacije dobila največji kos pogače.

Njeni projekti so od skupno 6,9 milijona evrov prejeli 813 tisoč evrov odobrenih sredstev oz. kar 12 odstotkov sredstev, ki so bila na voljo. To naj bi ji omogočil podpis spremembe pravil, katerega avtorica je bila prav ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Ta je dolgo zagotavljala, da ni ničesar vedela, se za razpis praktično ni zanimala in nanj ni vplivala. Povedala je tudi, da sta se njuni poti lani razšli in da s Primorčevo ni več v stiku, čeprav je kasneje za našo televizijo priznala, da se je z nekdanjo poslovno partnerico slišala pred kratkim.