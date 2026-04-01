Dokument Sove razkriva: Izraelci z avtomobilom na dvorišču stavbe SDS

10. decembra 2025 ob 19.09 je v Ljubljani pristalo zasebno letalo, ki je priletelo iz Sofije. Na njem so bili "z veliko verjetnostjo" Giora Eiland, Liron Tzur in Dan Zorella, je razvidno iz poročila, ki ga je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) 20. marca letos poslala na Generalno policijsko upravo in Upravo kriminalistične policije. Dokument, ki smo ga v našem uredništvu pridobili po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, priča o tem, kje in kdaj so se predstavniki podjetja Black Cube mudili pri nas.

11. decembra na dvorišču stavbe stranke SDS

Po javno dostopnih podatkih so prileteli z zasebnim letalom z registrsko oznako T7-NKS, ki je registrirano v San Marinu, njegova domača baza pa je letališče Ben Gurion v Izraelu, še piše v poročilu. 10. decembra zvečer so se nastanili v ljubljanskem hotelu, ki ga je rezerviral in s kreditno kartico plačal Zorella. Naslednji dan, 11. decembra, so ob 9.30 zapustili hotel. Ob 9.35 jih je pred Križankami počakal voznik in jih odpeljal na Trstenjakovo ulico 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS. "Osebe so vstopile na dvorišče stavbe največje opozicijske stranke. Sestanek je trajal približno dve uri," še piše v dokumentu, označenem s stopnjo interno. Še istega dne, ob 12.50, je trojica iz Ljubljane odletela v Izrael.

Dokument Sove o zadevi Black Cube FOTO: Sova

Gre za dokaz, da so predstavniki izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube, ki naj bi se vpletli v predvolilno kampanjo v Sloveniji, najmanj enkrat obiskali tudi sedež stranke SDS, kar je njen predsednik Janez Janša doslej zanikal. Sprva je dejal, da za agencijo Black Cube prvič sliši, pozneje pa je potrdil, da je sedež njegove stranke obiskal le Giora Eiland, upokojeni izraelski generalmajor, s katerim se poznata že dlje časa. Pogovarjala naj bi se o razmerah na Bližnjem vzhodu. Datuma, kdaj se je srečanje zgodilo, se Janša ni spomnil.

Janša trdi celo, da ima Sova na Trstenjakovi ulici v Ljubljani tajno lokacijo, ki naj bi služila za nadzor nad njihovo stranko.

Pred Trstenjakovo 8 FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenijo so decembra lani obiskali kar štirikrat

Iz poročila, ki ga je Sova poslala Policiji, je sicer razvidno, da so bili izraelski paraobveščevalci decembra lani v Sloveniji kar štirikrat. Eiland Giora je v Ljubljano z zasebnim letalom sam pripotoval 1. decembra ob 8.55 in še isti dan, okoli 15. ure, odpotoval nazaj v Tel Aviv. V sredo, 10. decembra zvečer, so – kot že omenjeno – iz Sofije prileteli skupaj z Zorello in Tzurom ter v Ljubljani prenočili. Nato je Eiland znova pripotoval 17. decembra lani in eno noč prespal v enem od ljubljanskih hotelov. 22. decembra lani pa so v Ljubljano znova prileteli vsi trije predstavniki Black Cube, tokrat le za nekaj ur. Kot je pred tedni razkril novinar Mladine Borut Mekina, so se odpravili na Trstenjakovo. Ob 14.10 sta se Zorella in Tzur z istim letalom odpravila naprej v Rim, Eiland pa je očitno ostal v Ljubljani.

Kdo je Eiland Giora?

Portal Necenzurirano je poročal, da je Eiland ključni mož organizacije Black Cube, saj ima kot član mednarodnega svetovalnega odbora podjetja pravico veta na vsak posel, ki ga podjetje dobi. Izraelski mediji ga opisujejo kot osebo, ki ima vlogo posrednika med podjetjem, naročniki in izraelskimi državnimi organi. V primerih, ko mediji razkrijejo operativno akcijo Black Cube, pa se v imenu podjetja pojavlja v javnosti in pomaga pri "upravljanju" njegovega ugleda, kar naj bi se zgodilo pri nas.

