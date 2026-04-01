Slovenija

Dokument Sove razkriva: Izraelci z avtomobilom na dvorišču stavbe SDS

Ljubljana, 01. 04. 2026 11.27 pred 27 dnevi 4 min branja 1205

Avtor:
U.Z.
Dokument Sove o zadevi Black Cube

V uredništvu smo pridobili dokument z oznako interno, ki razkriva ugotovitve, ki jih je Sova v zadevi Black Cube poslala Policiji. Iz njega je razvidno, da so bili izraelski paraobveščevalci decembra lani kar štirikrat v Sloveniji. Med vsaj enim obiskom jih je avtomobil odpeljal na Trstenjakovo ulico 8, kjer ima sedež stranka SDS. "Osebe so vstopile na dvorišče stavbe največje opozicijske stranke. Sestanek je trajal približno dve uri," razkriva dokument. Pa tudi, da je nočitev v ljubljanskem hotelu s kreditno kartico plačal eden od njih.

10. decembra 2025 ob 19.09 je v Ljubljani pristalo zasebno letalo, ki je priletelo iz Sofije. Na njem so bili "z veliko verjetnostjo" Giora Eiland, Liron Tzur in Dan Zorella, je razvidno iz poročila, ki ga je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) 20. marca letos poslala na Generalno policijsko upravo in Upravo kriminalistične policije.

Dokument, ki smo ga v našem uredništvu pridobili po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, priča o tem, kje in kdaj so se predstavniki podjetja Black Cube mudili pri nas.

Preberi še Volk: Agenti Black Cube štirikrat v Sloveniji, 11. decembra na Trstenjakovi

11. decembra na dvorišču stavbe stranke SDS

Po javno dostopnih podatkih so prileteli z zasebnim letalom z registrsko oznako T7-NKS, ki je registrirano v San Marinu, njegova domača baza pa je letališče Ben Gurion v Izraelu, še piše v poročilu.

10. decembra zvečer so se nastanili v ljubljanskem hotelu, ki ga je rezerviral in s kreditno kartico plačal Zorella. Naslednji dan, 11. decembra, so ob 9.30 zapustili hotel. Ob 9.35 jih je pred Križankami počakal voznik in jih odpeljal na Trstenjakovo ulico 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS. "Osebe so vstopile na dvorišče stavbe največje opozicijske stranke. Sestanek je trajal približno dve uri," še piše v dokumentu, označenem s stopnjo interno.

Še istega dne, ob 12.50, je trojica iz Ljubljane odletela v Izrael.

FOTO: Sova

Gre za dokaz, da so predstavniki izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube, ki naj bi se vpletli v predvolilno kampanjo v Sloveniji, najmanj enkrat obiskali tudi sedež stranke SDS, kar je njen predsednik Janez Janša doslej zanikal. Sprva je dejal, da za agencijo Black Cube prvič sliši, pozneje pa je potrdil, da je sedež njegove stranke obiskal le Giora Eiland, upokojeni izraelski generalmajor, s katerim se poznata že dlje časa. Pogovarjala naj bi se o razmerah na Bližnjem vzhodu. Datuma, kdaj se je srečanje zgodilo, se Janša ni spomnil.

Preberi še Janša potrdil sestanek, a datuma se ne spomni

Janša trdi celo, da ima Sova na Trstenjakovi ulici v Ljubljani tajno lokacijo, ki naj bi služila za nadzor nad njihovo stranko.

Pred Trstenjakovo 8
Pred Trstenjakovo 8
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenijo so decembra lani obiskali kar štirikrat

Iz poročila, ki ga je Sova poslala Policiji, je sicer razvidno, da so bili izraelski paraobveščevalci decembra lani v Sloveniji kar štirikrat.

Eiland Giora je v Ljubljano z zasebnim letalom sam pripotoval 1. decembra ob 8.55 in še isti dan, okoli 15. ure, odpotoval nazaj v Tel Aviv. V sredo, 10. decembra zvečer, so – kot že omenjeno – iz Sofije prileteli skupaj z Zorello in Tzurom ter v Ljubljani prenočili. Nato je Eiland znova pripotoval 17. decembra lani in eno noč prespal v enem od ljubljanskih hotelov. 

22. decembra lani pa so v Ljubljano znova prileteli vsi trije predstavniki Black Cube, tokrat le za nekaj ur. Kot je pred tedni razkril novinar Mladine Borut Mekina, so se odpravili na Trstenjakovo. Ob 14.10 sta se Zorella in Tzur z istim letalom odpravila naprej v Rim, Eiland pa je očitno ostal v Ljubljani.

FOTO: Sova

Kdo je Eiland Giora?

Portal Necenzurirano je poročal, da je Eiland ključni mož organizacije Black Cube, saj ima kot član mednarodnega svetovalnega odbora podjetja pravico veta na vsak posel, ki ga podjetje dobi. Izraelski mediji ga opisujejo kot osebo, ki ima vlogo posrednika med podjetjem, naročniki in izraelskimi državnimi organi. V primerih, ko mediji razkrijejo operativno akcijo Black Cube, pa se v imenu podjetja pojavlja v javnosti in pomaga pri "upravljanju" njegovega ugleda, kar naj bi se zgodilo pri nas.

Prikrito tajno snemanje slovenskih državljanov: sestanki na Dunaju in v Zagrebu

Sova je Policiji posredovala tudi podatke, ki jih je pridobila v zvezi z nezakonitimi tajnimi snemanji slovenskih državljanov, ki so bili v zadnjem času razkriti v javnih medijih. Povezani so z dvema primeroma tajno posnetih pogovorov, ki so potekali na različnih lokacijah, in sicer v Zagrebu in na Dunaju.

Eno srečanje je potekalo 25. februarja letos v hotelu Ritz-Carlton Schubertring 5 na Dunaju med 14. in 16.30. Drugo srečanje je potekalo 26. februarja ob 10.30 v zagrebškem hotelu Sheraton. Podatki o imenih so v dokumentu prikriti, je pa razvidno, da so pogovori potekali tudi prek videoklicev in omrežja LinkedIn.

Spomnimo, tik pred iztekom volilne kampanje so v javnost začeli prihajati posnetki domnevnih poslovnih sestankov, na katere so zvabili več znanih Slovencev. Ti so zatrjevali, da so posnetki zrežirani, na Sovi pa trdijo, da je šlo "nesporno za tuje vplive na volitve".

Preberi še Policija posnetke poslala na forenzično analizo v tujino
Dokument Sove za Policijo o zadevi Black Cube
sova black cube dokument poročilo policija sds janša obisk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

neodvisen
02. 04. 2026 11.41
Na sliki je hiša, kje so pa izraelci ?
Odgovori
+1
4 3
hojladri123
02. 04. 2026 13.26
Na steni v Janezovi pisarni
Odgovori
+3
5 2
INAZ
02. 04. 2026 11.13
Pa še to, razkrivanje korupcije NI veleizdaja.
Odgovori
+3
5 2
INAZ
02. 04. 2026 11.08
Kje so pa bili še trikrat, ko so bili v Slo. A tega podatka pa SOVA nima al kaj? Sicer pa se mi ne zdi toliko pomembno kdo je snemal in kdo je naročnik, pomembna je vsebina. Levaki so slečeni do golega. Mafijska združba, ena sama velika familija, kot je povedala Dominika Švarc Pipan.
Odgovori
+4
4 0
lepdanvsakdan
02. 04. 2026 10.39
kaj se levaki bojijo da bi jih razrinkal...madona se upirajo da nebodo več deleži korita..normalno vsak pujs bi se grebel za korito ki je polno
Odgovori
+3
5 2
Anion6anion
02. 04. 2026 09.53
Janez ima zaradi laži že večji nos od Ostržka
Odgovori
-2
2 4
janez horvat
02. 04. 2026 09.33
Da ne bom narobe razumljen: normalna država bi bila hvaležna za prisluhe.
Odgovori
+2
7 5
ares1976
02. 04. 2026 09.49
Normalna država bi jajota mela se zaprtega..
Odgovori
+1
6 5
Yoda
02. 04. 2026 10.07
kako, če pa je celotna država skorumpirana??? Ne levi, ne desni niso imuni na korupcijo...
Odgovori
+1
2 1
Yoda
02. 04. 2026 10.13
pod pogojem, da so pristni....
Odgovori
+0
1 1
janez horvat
02. 04. 2026 09.29
Ko sem 2 dni nazaj tukaj opozoril na prispevek o tem v Nova24, so me brisali. Sedaj tukaj v povsem drugačnem konteksu. Še vedno nimaj nobenih dokazov o tem, da je SDS naročnik prisluhov in verjetno jih ne more biti. Bi pa normalna država bila hvaležna zanje.
Odgovori
+3
7 4
hojladri123
02. 04. 2026 13.29
Če bi bilo sodstvo pri umorih takole ohlapno, kjer bi moral policaj skoraj stati zraven ko bi se umor zgodil, bi redko kateri morilec šel sedeti.
Odgovori
+0
3 3
janez horvat
02. 04. 2026 09.06
Je SOVA SLEDILA Izraelce ali SDS?
Odgovori
+9
9 0
Quatflow
02. 04. 2026 08.30
Kako so lagali, najprej da je ponaredek sedaj pa krivijo za svoje podle besede tistega ki jih razkrinka. Cirkus
Odgovori
+6
11 5
ares1976
02. 04. 2026 09.48
Prodal bi državo za oblast.. Cirkus kot praviš.. Me pa zanima kaj je to sđs obljubila zidom..
Odgovori
-1
2 3
hojladri123
02. 04. 2026 13.33
To da so posnetki prirejeni je že dokazano, kje je sedaj tisti dr. elektrike Gamulin ki je v nekajminutni analizi ugotovil 100% pristen posnetek? posnetek je vsaj v 20% prirejen...
Odgovori
-2
1 3
Andres
01. 04. 2026 21.56
Zdrahar ze 40 let. Svojo mamo bi prodal, da se dokoplje do oblasti.
Odgovori
+6
17 11
janez horvat
02. 04. 2026 09.05
Kučan je 65 let nazaj prodal svoje starše evangeličane in stopil vZK, da je prišel na oblast. In še kar jo drži, čeprav botr smrt ni vrč daleč. Tudi Golobu ni nič do oblasti, kajne?
Odgovori
+2
7 5
hojladri123
02. 04. 2026 13.23
ne bomo o tem kdo je večkrat obračal ploščo... od KP do Rkc pa malo še k židom
Odgovori
-1
1 2
frenk707
01. 04. 2026 21.53
Laž, korupcija in ponarejanja vseh vrst so nesmrtne duše janšizma, farških in starih komunistov, ki so rak rana naše države, in sedaj pri maši sedijo v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gledajo, tako da se ne ve ali jim prihaja ali odhajajo…. Ko pa pridejo iz cerkve pa nobena stvar ni varna pred njimi, še krono matere božje bi ukradli, če bi jo lahko…...
Odgovori
+0
16 16
frenk707
01. 04. 2026 21.53
Laž je res nesmrtna duša janšizma.
Odgovori
-1
14 15
frenk707
01. 04. 2026 21.52
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada pretepala ljudi, ki so brali ustavo.
Odgovori
-5
13 18
frenk707
01. 04. 2026 21.52
Pričakujem, da bodo organi pregona pred iztekom vseh rokov za predlaganje možnih mandatarjev, postopke v zvezi z zlorabami KNOVS in vmešavanjem tujih obveščevalnih služb v naše volitve, pripeljali tako daleč, da se bo lahko komu od vpletenih odreklo mandatarstvo in sodelovanje v vladi. To bi bil dober temelj za boj proti korupciji v državi.
Odgovori
+0
13 13
janez horvat
02. 04. 2026 09.36
Ker je bila vsa pozornost iz barabij preusmerjena na tiste, ki so pokazali na lopove, je zmagal lopov Golob
Odgovori
-2
3 5
Pikopiko
01. 04. 2026 21.36
In kaj je tukaj kaznivega?
Odgovori
+6
14 8
dule07
01. 04. 2026 21.42
izdal je državo.
Odgovori
-4
9 13
Jugomafija
02. 04. 2026 08.31
razkril je korupcijo
Odgovori
+6
11 5
natas999
01. 04. 2026 21.34
levaki spat cajt je že
Odgovori
+7
12 5
ap100
01. 04. 2026 21.30
samo da imamo koruptivne odvetnice, direktorje državnih podjetij in bivše političarke pa bo vse vredu
Odgovori
+11
13 2
bc123456
01. 04. 2026 21.30
IZDAJALEC JE bil pri komunistih , in tudi v SLOVENIJI je IZDAJALEC
Odgovori
+3
13 10
mungus
01. 04. 2026 21.04
Ma ka vam ni jasno....ta-puklastega je zanimala situacija na bljižnem vzhodu zato se je srečal z izraelci...ja pukl je odrešitelj bližnjega vshoda ...hahahaha...ma ja pa kaj še...pukl si je privoščil nekaj za kar bi moral že biti na na 2 m2....ne pa da pacient še prešteva glasove in se gre kar se gre. Na DOB z njim!!!
Odgovori
+3
14 11
matt82
01. 04. 2026 20.57
Zanimivo je to, da dokument z oznako interno pride v roke novinarjem, to pomeni, da imajo v sovi žvižgača. Kot drugo, so po vsej verjetnosti prišli ta in ta in ta, torej niso ziher, če so res bili oni ali ne. Kot tretje, zdaj vse vejo, kdaj tocno so zapustili hotel, ( ok to se da preverit) in točno uro,kdaj jih je voznik pričakal. (Mogoce zaradi posnetkov iz kamer lahko vidijo), dvomim pa, da bi se ti posnetki shranjevali za 3 mesece za nazaj, da vse to vejo, razen, če so to vedeli že takrat in so kih spremljali. Kot četrto pa,ekskluzivna novica, dobili smo interno poročilo,..... dat občutek bralcu, da je nekaj zanimivega, pomembnega, v resnici je vso to poročilo en vlki nateg in se zopet perejo možgani naivnežem!!!
Odgovori
+11
15 4
Lock Down
01. 04. 2026 21.13
Ne bluzi.
Odgovori
-4
4 8
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
