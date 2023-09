Kakšna bo nova zdravstvena strategija?

Predvideno uvajanje plačevanja po kakovosti

Na področju kakovosti dokument med drugim predvideva vzpostavitev registra srčno-žilnih bolezni s 1. januarjem 2025. Prav tako dokument Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nalaga, da v naslednjem letu v vsaj pet obračunskih modelov v specialistični dejavnosti, za katere bo ministrstvo do konca leta 2023 pripravilo nabor kazalnikov kakovosti in zdravstvene obravnave, evidenčno vključi kakovost obravnave in izidov zdravljenja.

V letu 2025 je nato predvideno, da se evidenčno uvajanje kakovosti v obračunske modele financiranja razširi na ostale specialistične dejavnosti in na bolnišnično dejavnost. Za pet specialističnih dejavnosti, za katere bodo kazalniki evidenčno vpeljani leta 2024, pa se bo glede na usmeritve v 2025 plačevanje po kakovosti vključilo v sistem financiranja.

Ukinitev stopnje nujnosti napotnic zelo hitro

Dokument za prihodnji dve leti med drugim predvideva spodbudo hitrejše prenove sistema financiranja prek določanja in racionalizacije pravic.

Smernice ob tem predvidevajo spremembe na področju stopenj nujnosti napotnic. Trenutno obstajajo štiri stopnje nujnosti: redno (izvedba zdravstvenih storitev v šestih mesecih od predložitve napotnice), hitro (izvedba zdravstvenih storitev v treh mesecih), zelo hitro (izvedba zdravstvenih storitev v 14 dneh) ter nujno (izvedba zdravstvenih storitev takoj oz. v 24. urah).

Usmeritve predvidevajo zmanjšanje števila stopenj nujnosti na tri – nujno, hitro in redno, pri čemer bi morale biti storitve s stopnjo nujnosti hitro po novem izvedene v mesecu dni.

Kot je znano, se je v zadnjih letih močno povečalo število izdanih napotnic s stopnjo nujnosti zelo hitro. Še leta 2018 jih je bilo izdanih dobrih 8000, v letošnjem letu pa naj bi jih bilo 87.000, je junija povedal takratni direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu Aleš Šabeder.

Ob tem usmeritve do konca marca prihodnje leto predvidevajo tudi pripravo seznama napotnih diagnoz in stanj pacientov, pri katerih je utemeljena napotitev pod nujno ali hitro, do konca junija 2024 pa organizacijo izobraževanj na to temo za klinične specialiste in specialiste družinske medicine.

Če bodo odločevalci sledili usmeritvam, bo plačilo po realizaciji zagotovljeno za vse ranljive skupine, med drugim za otroke in nosečnice.