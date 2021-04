Dokumentacija, ki jo je STA dostavila na vlado, poslana nazaj

Vodstvo STA je v četrtek dokumentacijo dostavilo vladi oziroma njenemu predsedniku. Vlada je glede na zakon o gospodarskih družbah namreč edina, ki ima družbeniške pravice in s tem glede na pravna mnenja, ki jih je pridobila STA, tudi pravico do dostopa do dokumentov, ki jih je sicer od STA že lani zahteval Ukom.

Hojs z evropsko komisarko o svobodi medijev in financiranju STA

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v četrtek ob robu srečanja z evropsko komisarkoYlvo Johansson napovedal, da bodo dokumentacijo pregledali, in dodal, da sam ne vidi nobenih zadržkov, da se pogodba o financiranju v letošnjem letu ne bi podpisala in da se financiranje STA nadaljuje. Ob tem je dodal, da "mu ni jasno", zakaj je agencija čakala več mesecev, na vprašanje, ali se bo financiranje STA sedaj ponovno vzpostavilo, pa je odgovoril, da bo "gotovo treba pogledati vso potrebno dokumentacijo", pogledati kaj je agencija financirala, zakaj je bila potreba po oglaševanju njenih storitev v nekaterih drugih medijih, kakšne pogodbe je sklepala s tretjimi osebami in koliko denarja pravzaprav potrebuje. Treba je pogledati, ali je vse tisto kar je počelo vodstvo STA, v preteklosti, skladno z namenom in ustanovitvijo STA in vsem, kar pravzaprav piše v ustanovnem aktu, je ocenil.

Na vprašanje, koliko časa bo to trajalo, je navedel, da "računa, da bo to relativno hitro". "Ne bi smelo trajati tako dolgo, kot je trajalo to, da so izročili dokumentacijo,"je navedel.

Komisarka pa je izrazila upanje, da se bodo lahko "te težave rešile pred predsedovanjem Slovenije EU".

Vodstvo agencije je ob predaji dokumentacije pojasnilo, da sama vlada sicer ni zahtevala dokumentacije na način, ki bi bil pravno-formalno ustrezen, a so kot zahtevo vzeli javno izražena stališča predstavnikov vlade, da je predložitev dokumentacije pogoj za financiranje javne službe STA, ki letos ne poteka.

Zakonodaja sicer določa, da je ustanovitelj dolžan financirati javno službo STA v skladu s poslovnim načrtom družbe. Kot je dejal direktor STABojan Veselinovič, so se za tako potezo odločili, ker želijo preprečiti propad agencije, izgubo okoli 100 delovnih mest in škodo, ki bi z ugasnitvijo agencije nastala pri obveščanju javnosti ter škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice.